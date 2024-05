"Bỏ túi" kinh nghiệm chọn mua và sử dụng điều hoà tiết kiệm điện mùa nắng nóng

Chọn điều hoà Inverter từ thương hiệu uy tín



Giúp giảm thiểu lên đến 30-60% chi phí điện tiêu thụ nhờ sử dụng máy nén công nghệ biến tần, điều hòa Inverter là xu hướng lựa chọn hàng đầu của người dùng, nhất là khi mức giá của điều hoà Inverter ngày càng dễ tiếp cận. Hiện điều hoà Inverter có giá nhỉnh hơn không đáng kể so với điều hoà cơ cùng công suất, chỉ từ 500 ngàn - 1 triệu đồng, nhưng về dài hạn người dùng được hưởng lợi nhiều về chi phí sử dụng điện hàng tháng.

Có mức giá hợp lý chỉ từ trên dưới 6 triệu đồng, điều hoà Inverter của Funiki đến từ Tập đoàn Hoà Phát là lựa chọn trong tầm ngắm của nhiều người dùng để giải nhiệt trong mùa nóng

Với mức giá dễ tiếp cận với đại đa số các gia đình Việt, chỉ từ trên dưới 6 triệu đồng người dùng đã có thể sở hữu một chiếc điều hoà Funiki Inverter công suất 1HP, sản phẩm được bảo chứng về chất lượng và độ bền bởi Tập đoàn Hoà Phát. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện lạnh, điều hòa Funiki được nhóm kênh thợ kỹ thuật đánh giá là sản phẩm bền bỉ, làm lạnh nhanh và đặc biệt ít hỏng vặt.



Theo thử nghiệm từ model điều hòa Funiki Inverter HSIC 09TMU, với nền nhiệt ngoài trời khoảng 32 độ C, điều hoà Funiki chạy liên tục 9 giờ ở mức nhiệt độ thiết lập trên điều khiển là 26 độ C, ở chế độ Cool, và quạt gió tự động, thì mức tiêu thụ điện năng chỉ 2,4 kWh, tương đương 4.072đ theo giá điện hiện nay. Ở chế độ tiết kiệm điện Eco, mức tiêu thụ điện thực tế chỉ 2,1 kWh.

Có hiệu suất tiết kiệm điện và độ bền cao cùng mức giá phải chăng, điều hoà Funiki được đánh giá là "chuẩn bền mát, chuẩn tiết kiệm"

Sử dụng điều hoà đúng cách để tiết kiệm điện

Theo hướng dẫn từ chuyên gia, bạn nên duy trì nhiệt độ phòng ở mức 24 -28 độ C nhằm tiết kiệm điện và bảo vệ sức khỏe. Việc hạ nhiệt độ "kịch sàn" không giúp cải thiện nhiệt độ phòng ngay lập tức mà chỉ khiến máy phải chạy hết công suất, gây hao tốn điện năng.

Anh Đức Tuấn (Thanh Hóa) chia sẻ: "Từ khi thay mới chiếc điều hòa Funiki Inverter, tiền điện hàng tháng giảm 300 - 400 trăm ngàn so với hồi dùng điều hòa cũ. May mắn được các bạn kỹ thuật bên cửa hàng tư vấn máy của Funiki có khả năng làm lạnh nhanh, lại tiết kiệm điện, duy trì điều hòa ở ngưỡng 26 – 28 độ C là đã có không khí thoải mái, mát mẻ".

Điều hoà có chức năng chăm sóc sức khoẻ của Funiki có giá chỉ nhỉnh hơn 1 triệu so với điều hoà Inverter thông thường nên được nhiều gia đình chọn mua

Không chỉ mang lại sự thoải mái trong những ngày hè, sự yên tâm về hoá đơn tiền điện hàng tháng, điều hoà Funiki còn góp phần bảo vệ sức khoẻ của cả gia đình với các tấm lọc chứa carbon hoạt tính, tinh thể nano bạc giúp thanh lọc vi khuẩn, hạn chế mùi hôi trong không khí và cung cấp thêm vitamin C để duy trì độ ẩm tối ưu cho làn da.



Vừa hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ, vừa tiết kiệm điện năng, lại vận hành bền bỉ, bảo hành chính hãng uy tín, điều hoà Funiki hứa hẹn mang đến trải nghiệm thoải mái và đầy an tâm cho mọi gia đình Việt. Cùng với đa dạng lựa chọn từ điều hoà cơ truyền thống, điều hoà Inverter, điều hoà thông minh kết nối wifi, người dùng đã có thể tậu ngay 1 chiếc điều hoà Funiki tại các hệ thống đại lí phân phối chính hãng và các siêu thị điện máy trên toàn quốc.