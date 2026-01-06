Sự thay đổi quan trọng này diễn ra sau nhiều năm chính phủ Mỹ mô tả Cartel de los Soles là đường dây buôn bán ma túy với sự tham gia của nhiều quan chức quân sự và chính trị cấp cao của Venezuela. Nhóm này bị cáo buộc lũng đoạn thể chế của Venezuela để tuồn hàng tấn cocaine vào Mỹ trong giai đoạn 1999 - 2020.

Hồi tháng 7/2025, dựa trên nội dung đó, Bộ Tài chính Mỹ chính thức xác định Cartel de los Soles là tổ chức khủng bố. Đến tháng 11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chỉ thị cho Bộ Ngoại giao thực hiện động thái tương tự.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị còng tay trên đất Mỹ. (Ảnh chụp màn hình)

Quyết định từ bỏ cáo buộc này được đưa ra trong phiên tòa diễn ra gần đây, liên quan đến cáo buộc buôn lậu ma túy chống lại một số công dân Venezuela. Các công tố viên cho biết bằng chứng thu thập được không đủ để chứng minh cáo buộc Cartel de los Soles hoạt động như một thực thể có cấu trúc phân cấp chính thức tương đương với băng đảng ma túy lâu đời như Sinaloa hay Medellín.

Thay vào đó, thuật ngữ này dường như mô tả mạng lưới lỏng lẻo gồm những quan chức tham nhũng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển ma túy hơn là một doanh nghiệp tội phạm tập trung.

Sự thay đổi trong lập trường pháp lý của Mỹ có thể có tác động đáng kể đến nỗ lực đang diễn ra trong việc chống lại hoạt động buôn bán ma túy từ Nam Mỹ và đối với quan hệ ngoại giao với chính phủ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Hồi năm 2025, chính quyền Tổng thống Donald Trump từng thúc đẩy cáo buộc Tổng thống Maduro đứng đầu băng đảng ma túy có tên gọi Cartel de los Soles, nhằm đặt nền móng cho chiến dịch gây sức ép và cuối cùng là cuộc đột kích vào thủ đô Caracas để bắt ông Maduro cùng vợ.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết kế hoạch bắt giữ Tổng thống Venezuela tại thủ đô Caracas có khoảng 200 binh sĩ Mỹ tham gia. Máy bay chiến đấu và máy bay ném bom tấn công hệ thống phòng không của Venezuela, mở đường cho Delta Force tiến vào khu nhà ở, nơi ông Maduro và vợ đang ngủ.

Tổng thống Maduro không hề được cảnh báo về việc Mỹ hành động cho đến những giây phút trước khi lực lượng của nước này ập vào phòng ngủ.

"Ông Maduro không biết lực lượng Mỹ sắp đến cho tới khoảng 3 phút trước khi xảy ra sự việc. Thực tế là vợ ông ấy còn nói 'em nghĩ em nghe thấy tiếng máy bay bên ngoài'", ông Hegseth cho hay.

Theo cáo trạng của Mỹ, ông Maduro bị cáo buộc điều hành một mạng lưới buôn bán ma túy xuyên quốc gia, có liên hệ với các tổ chức vũ trang và tội phạm. Theo phía công tố, đường dây này tuồn hàng nghìn tấn ma túy vào Mỹ trong nhiều năm, gây ra những tác động nghiêm trọng về an ninh và xã hội.