Bộ trưởng Y tế Nga cứu sống hành khách trên chuyến bay: Nạn nhân rơi vào tình huống nguy kịch như thế nào?

Ngày 14/9, hãng tin RT cho biết Bộ trưởng Y tế Nga - ông Mikhail Murashko đã trực tiếp cấp cứu một hành khách trên chuyến bay đến Việt Nam.

Theo Shot, sự cố xảy ra khoảng ba tiếng sau khi máy bay cất cánh. Một nam hành khách người Nga bất ngờ lên cơn tăng huyết áp nghiêm trọng nên phi hành đoàn đã phát lời kêu gọi hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Trên chuyến bay có sự hiện diện của Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko, người đang trên đường tới Việt Nam trong chuyến công tác chính thức. Ngay lập tức, ông trực tiếp thăm khám, ứng cứu và giúp ổn định tình trạng của hành khách trong vòng một giờ.

Ảnh: Life.ru

Việc có người lên cơn tăng huyết áp trên chuyến bay là tình huống y tế khẩn cấp và hiếm gặp.

Lên cơn tăng huyết áp là tình trạng huyết áp tăng đột ngột lên mức rất cao, thường là từ 180/120 mmHg trở lên. Tình trạng này có hai dạng: khẩn cấp (cần điều trị sớm) và cấp cứu (có tổn thương cơ quan, đe dọa tính mạng). Các triệu chứng thường thấy bao gồm đau đầu dữ dội, đau ngực, khó thở, và thay đổi thị lực.

Nếu xảy ra đột ngột trên máy bay, đây là một rủi ro lớn vì thiếu trang thiết bị y tế chuyên dụng để xử lý kịp thời. Mặc dù áp suất trong cabin máy bay được điều chỉnh để tương đương với độ cao từ 1.800 - 2.400 mét, nhưng sự thay đổi này vẫn có thể ảnh hưởng đến hệ tim mạch, đặc biệt với những người có tiền sử bệnh tim mạch. Áp suất cabin thấp và thiếu oxy cũng có thể làm trầm trọng thêm các biến chứng như đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim, buộc phi hành đoàn phải hạ cánh khẩn cấp.

Nếu không được điều trị kịp thời, cơn tăng huyết áp cấp cứu có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như: đột quỵ, nhồi máu cơ tim, phù phổi cấp, bóc tách động mạch chủ,...

Bác sĩ, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko đang trên đường đến công tác chính thức tại Việt Nam

Theo khuyến cáo y tế, khi có người bị cơn tăng huyết áp, điều tối quan trọng là phải gọi cấp cứu ngay lập tức. Trong lúc chờ đợi, hãy giúp họ giữ bình tĩnh và ở trong tư thế thoải mái, có thể ngồi hoặc nằm kê cao đầu. Nới lỏng quần áo chật để họ dễ thở hơn. Tuyệt đối không được tự ý cho họ uống bất kỳ loại thuốc nào, ngay cả thuốc huyết áp họ thường dùng, vì việc này có thể gây nguy hiểm. Việc sơ cứu chỉ nhằm mục đích giữ ổn định cho bệnh nhân trong thời gian ngắn, còn điều trị chuyên sâu phải do nhân viên y tế thực hiện.

Theo The Economic Times, RT