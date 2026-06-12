TPO - Sáng nay (12/6), Bộ trưởng Quốc phòng Philippines tuyên bố ông sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình trước những hành động của Trung Quốc. Phát biểu được đưa ra sau khi Bắc Kinh áp lệnh trừng phạt ông vì điều mà họ mô tả là “phát ngôn sai lệch” lặp đi lặp lại.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro. (Ảnh: Reuters)

Quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines - đồng minh của Mỹ, xấu đi trong những năm gần đây, khi Manila dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. ngày càng phản đối các hoạt động của Trung Quốc trên vùng biển tranh chấp.

“Đó thực sự là cách họ đối xử với những người dám nói lên sự thật…”, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro nói trong tuyên bố ngày 12/6.

“Tôi sẽ tiếp tục làm tròn nhiệm vụ của mình và bảo vệ đất nước trước những điều mà họ đang thực hiện tại đây cũng như trên các vùng biển của chúng tôi”, ông Teodoro nói thêm.

Ngày 11/6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo áp các biện pháp trừng phạt ông Teodoro và người thân, cho rằng ông đã “nhiều lần đưa ra các phát ngôn sai lệch liên quan đến Trung Quốc”, gây tổn hại đến các lợi ích của Trung Quốc cũng như quan hệ song phương.

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết nước này coi biện pháp trừng phạt đó là “hành động thiếu thiện chí, khiến quan hệ song phương thêm phức tạp”.

“Từ góc độ của chúng tôi, những biện pháp như vậy không góp phần xây dựng lòng tin lẫn nhau, quản lý khác biệt một cách có trách nhiệm hoặc tạo ra các điều kiện cần thiết cho sự tham gia mang tính xây dựng giữa hai nước”, Bộ Ngoại giao Philippines phát thông báo tối 11/6.

Tuần trước, Bắc Kinh chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Philippines “không biết ơn” việc Trung Quốc hỗ trợ các mặt hàng thiết yếu, đồng thời cáo buộc ông lợi dụng các vấn đề liên quan đến đời sống người dân để phục vụ mục đích chính trị.

Đầu tuần này, Manila cũng đã có động thái ngoại giao phản đối Bắc Kinh liên quan đến điều mà nước này gọi là sự hiện diện “bất hợp pháp” của một công trình nổi tại bãi san hô đang tranh chấp.