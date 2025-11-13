Chiều 12/11, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Vị trí chiến lược trọng yếu về quốc phòng, an ninh

Tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác đã nghe đại diện Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh báo cáo kết quả, tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng, an ninh và đối ngoại nhân dân của tỉnh trong thời gian qua.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, chiều 12/11. Ảnh: Ngô Tùng

Theo đó, từ đầu năm đến nay, cấp ủy, chính quyền tỉnh Tây Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về kết cấu hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực và cơ chế, chính sách, khai thác tốt lợi thế, tiềm năng, thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược vào địa bàn tỉnh.

9 tháng đầu năm 2025 địa phương đạt mức tăng trưởng 9,52%, thuộc tốp đầu khu vực Đông Nam bộ, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành cả nước. 10 tháng đầu năm, Tây Ninh thu ngân sách đạt gần 44.000 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2024. Tỉnh thu hút được hơn 832 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI)... Chất lượng xây dựng, quản lý quy hoạch được nâng lên. Tỉnh triển khai và đưa vào sử dụng nhiều tuyến đường giao thông phục vụ phát triển KT-XH gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tỉnh nhanh chóng sắp xếp bộ máy và đưa vào hoạt động hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh, địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức về vị trí chiến lược trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng địa phương đã quan tâm đầu tư ngân sách cho quân sự, quốc phòng địa phương, tăng cường khả năng tác chiến phòng thủ, bảo vệ địa bàn tỉnh…

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết trao đổi tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết và các đại biểu đã trao đổi, thảo luận làm rõ hơn về kết quả, hạn chế, khó khăn của địa phương và có những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Tây Ninh với Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Quyết tâm giữ dân, giữ đất, bảo vệ vững chắc chủ quyền...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng với những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Tây Ninh đã đạt được trong thời gian qua trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại nhân dân.

Để hoàn thành tốt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Tỉnh uỷ Tây Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, thực hiện tốt quy định nêu gương, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp. Chăm lo xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển của tỉnh. Đồng thời, tập trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên lĩnh vực nông nghiệp, tạo nền tảng phát triển kinh tế vững chắc để xây dựng tiềm lực kinh tế vững mạnh; ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông; phát triển các khu kinh tế cửa khẩu nhằm thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh; nâng cao đời sống của nhân dân nhất là các vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, vùng sâu, vùng xa; giải quyết tốt vấn đề về dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phải quyết tâm giữ dân, giữ đất, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Coi trọng tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã giải đáp những đề xuất, kiến nghị của Tỉnh ủy Tây Ninh liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng; cơ chế, chính sách; đầu tư xây dựng; đầu tư trang thiết bị cho lực lượng vũ trang tỉnh.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng tỉnh Tây Ninh kinh phí xây dựng cầu dân sinh trị giá 30 tỷ đồng.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng chứng kiến hợp tác chiến lược giữa UBND tỉnh Tây Ninh với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel. Ảnh: Ngô Tùng

Chiều cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Sư đoàn 5 (Quân khu 7).