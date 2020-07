Bộ trưởng Ngoại giao Anh: Không thể tin tưởng Trung Quốc

Ngoài việc bị cư dân Hồng Kông phản đối, luật an ninh quốc gia của Trung Quốc còn bị Anh cho là trái với thỏa thuận bàn giao lãnh thổ mang tính lịch sử.

Đài CNN hôm 7-7 cho biết ông Raab lưu ý Trung Quốc có nghĩa vụ quốc tế đối với Anh liên quan tới cách hành xử đối với Hồng Kông và đặc biệt, phải tôn trọng quyền tự chủ và tự do.

"Đó là vấn đề của niềm tin. Rất nhiều quốc gia trên thế giới đang đặt câu hỏi này: Trung Quốc liệu có tuân theo nghĩa vụ quốc tế của mình không? Bởi vì nếu không thể tin tưởng họ trong việc giữ lời với Hồng Kông, tại sao có thể tin tưởng họ thể hiện trách nhiệm quốc tế rộng lớn hơn" – ông Raab nói.

Bình luận của bộ trưởng ngoại giao Anh được đưa ra sau khi Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh cáo buộc London "can thiệp thô bạo" vào các vấn đề nội bộ của Bắc Kinh khi bình luận về luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông. Chưa dừng lại ở đó, Anh tuyên bố hỗ trợ cấp quyền công dân cho hàng trăm ngàn người – thậm chí là hàng triệu người Hồng Kông – do luật an ninh kể trên.

Hôm 6-7, chính quyền Hồng Kông công bố "các quy tắc thực thi" mới dựa trên khuôn khổ luật, bao gồm mở rộng quyền lực của cảnh sát nhằm tìm kiếm và yêu cầu xóa tài liệu trực tuyến bất hợp pháp, mục đích "ngăn chặn, đàn áp và trừng phạt bất kỳ hành vi và hoạt động nào gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia".

Phát biểu tại Hạ viện Anh sau khi thông qua lệnh trừng phạt nhắm vào các quan chức nước ngoài bị cáo buộc vi phạm nhân quyền và tội phạm liên quan, ông Raab được hỏi rằng Trung Quốc có nằm trong danh sách trừng phạt hay không và trả lời: "Chúng tôi đang nghiên cứu bước đi tiếp theo".