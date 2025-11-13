Trong bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 12/11, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Grynchuk cho hay: "Tôi đã nộp đơn từ chức". Đồng thời, bà nhấn mạnh bà không vi phạm bất kỳ luật nào.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cũng xác nhận cả Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko và Bộ trưởng Năng lượng đều nộp xin đơn từ chức theo đúng quy định của pháp luật, dù cả hai đều chưa bị truy tố và Bộ trưởng Grynchuk cũng không được xem là hưởng lợi từ bê bối tham nhũng này.

Bộ trưởng Tư pháp Ukraine German Galushchenko (trái) và Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Grynchuk. (Ảnh: Getty, Kyiv Post)

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Năng lượng từ chức trong bối cảnh Ukraine đang đẩy mạnh điều tra vụ tham nhũng.

Ông Zelensky nhấn mạnh: “Họ không thể tiếp tục tại vị. Đây là vấn đề niềm tin. Nếu có cáo buộc, họ phải trả lời. Quyết định bãi nhiệm họ là quyết định hành chính, thực hiện càng nhanh càng tốt. Tôi đã yêu cầu Thủ tướng Ukraine đề nghị những bộ trưởng này từ chức”.

Chính phủ Ukraine cũng khẳng định sẽ không khoan nhượng với mọi hành vi tham nhũng, đặc biệt khi đất nước đang nỗ lực củng cố niềm tin của công chúng và đối tác quốc tế trong quá trình tái thiết.

Theo thông báo của Chính phủ Ukraine, có 7 cá nhân bị buộc tội liên quan đến âm mưu hối lộ trị giá khoảng 100 triệu USD có dính líu tới các quan chức năng lượng cấp cao. Vụ việc gây làn sóng phẫn nộ trong dư luận vào đúng thời điểm xảy ra tình trạng mất điện trên diện rộng trên khắp đất nước.

"Họ đang hủy hoại chúng ta, danh tiếng của chúng ta và tương lai của chúng ta. Chúng ta sẽ không có tương lai nếu có những người như vậy" , Davyd - nhà sáng tạo nội dung 24 tuổi nói với AFP.

Theo Kyiv Independent, Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine sẽ thông báo biện pháp trừng phạt mới đối với vụ bê bối hối lộ.