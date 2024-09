Bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra

Chiều 6/9, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh điều tra tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ .

Theo báo Công an Nhân dân , tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Hoàng Văn Hà, Cục trưởng Cục An ninh điều tra đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Trần Văn Hùng, Trưởng phòng Điều tra các tội phạm khác, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra.

Thiếu tướng Hoàng Văn Hà trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Trần Văn Hùng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh điều tra, Thiếu tướng Hoàng Văn Hà chúc mừng Thượng tá Trần Văn Hùng đã được lãnh đạo Bộ tin tưởng, giao nhiệm vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra.

Thượng tá Trần Văn Hùng tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, là cán bộ trưởng thành từ Cục An ninh điều tra. Hơn 20 năm công tác liên tục tại Cục An ninh điều tra, Thượng tá Trần Văn Hùng đã vinh dự được lãnh đạo các cấp tặng nhiều Huân, Huy chương, Bằng khen và Giấy khen.

Giao nhiệm vụ cho tân Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Thiếu tướng Hoàng Văn Hà nêu rõ, đồng chí Trần Văn Hùng là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, được tôi luyện, trưởng thành từ thực tiễn công tác, chiến đấu và đã kinh qua nhiều vị trí công tác; có phẩm chất, trình độ, năng lực và kết quả công tác nổi trội. Việc lãnh đạo Bộ quyết định bổ nhiệm Thượng tá Trần Văn Hùng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đối với cá nhân đồng chí Trần Văn Hùng.

Thiếu tướng Hoàng Văn Hà mong rằng tân Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra sẽ đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy và lãnh đạo Cục An ninh điều tra lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới.

Bổ nhiệm hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần Công an nhân dân

Ngày 4/9, tại Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ .

Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Theo báo Chính phủ , tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức Cán bộ đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá, TS. Đinh Ngọc Khoa, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân được nghỉ công tác theo quy định.

Đồng thời công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá, TS Lê Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần Công an nhân dân.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao quyết định bổ nhiệm Đại tá, TS Lê Minh Thảo giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND.

Chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Đại tá, TS. Lê Minh Thảo trên cương vị công tác mới, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ mong muốn tân Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần Công an nhân dân tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện bản thân; phát huy trình độ, kinh nghiệm, trải nghiệm trong nhiều năm công tác để cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo nhà trường đoàn kết thống nhất, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Công an giao phó.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm với kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm công tác sẽ tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ đồng chí tân hiệu trưởng tiếp nối truyền thống vẻ vang của nhà trường, phát huy tốt chức trách, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá, TS. Lê Minh Thảo khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở vị trí công tác mới, góp phần chung tay xây dựng Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần Công an nhân dân ngày càng phát triển.

Thiếu tướng Lưu Hồng Quảng làm Viện trưởng Viện Khoa học và công nghệ

Chiều cùng ngày, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Theo báo Công an Nhân dân , tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với Trung tướng Lê Minh Quý, Viện trưởng Viện Khoa học và công nghệ; công bố Quyết định điều động Thiếu tướng Lưu Hồng Quảng, Cục trưởng, thành viên Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng, đến nhận công tác, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học và công nghệ.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Thiếu tướng Lưu Hồng Quảng giữ chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học và công nghệ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến chúc mừng Trung tướng Lê Minh Quý và Thiếu tướng Lưu Hồng Quảng; khẳng định, Trung tướng Lê Minh Quý đã có gần 30 năm công tác, cống hiến cho ngành Công an, trong đó 23 năm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong lực lượng CAND, từ 2018 đến nay, đồng chí đảm nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học và công nghệ.

Dù ở cương vị công tác nào, Trung tướng Lê Minh Quý luôn cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực, hiệu quả vào thành tích của đơn vị nói riêng và Bộ Công an nói chung.

Thiếu tướng Lưu Hồng Quảng cũng có gần 40 năm gắn bó với lực lượng CAND, trải qua nhiều vị trí, đơn vị công tác, đặc biệt đồng chí Lưu Hồng Quảng có 3 năm đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, một tỉnh biên giới phía Bắc.

Với chức trách là Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, Thiếu tướng Lưu Hồng Quảng đã lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đạt nhiều dấu ấn quan trọng, tham mưu hiệu quả cho Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Lào Cai trong công tác quản lý nhà nước về giữ gìn an ninh quốc gia, đảm bảo TTATXH, được lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Lào Cai ghi nhận, đánh giá cao.

Giao nhiệm vụ cho tân Viện trưởng Viện Khoa học và công nghệ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị Thiếu tướng Lưu Hồng Quảng tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được thời gian qua, cùng với tập thể Viện Khoa học và công nghệ hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm được lãnh đạo Bộ giao trong năm 2024.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, Viện Khoa học và công nghệ là đơn vị đặc thù của ngành Công an, nhiệm vụ của Viện Khoa học và công nghệ là rất nặng nề. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị, Thiếu tướng Lưu Hồng Quảng cùng Đảng ủy, lãnh đạo Viện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện, môi trường để đội ngũ CBCS làm công tác nghiên cứu khoa học công nghệ phát huy được năng lực chuyên môn, hăng hái tích cực cống hiến, hết mình với nhiệm vụ. Tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.