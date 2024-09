Giành giật sự sống



Tới sáng 8/9 thì chiếc tàu cần cẩu Tín Thành PT03 đã yên vị tại một mỏm núi sát bờ, nằm trên địa bàn phường Hồng Hải, TP Hạ Long (Quảng Ninh). Gần như không còn sức lực sau cuộc vận lộn trên biển từ đêm qua, 4 công nhân nằm, ngồi mệt nhoài trên tàu, đôi mắt vô định hướng về phía biển.

Chiếc pông tông Tín Thành 03 bị trôi neo, dạt từ cảng Vũng Đục (Cẩm Phả) đến vùng biển Hạ Long trong đêm bão 7/9 (Ảnh chụp lúc 8h sáng 8/9).

"Đúng là một cuộc sống mái thập tử nhất sinh. Bắt đầu từ 6h tối hôm qua (7/9), phương tiện đang neo đậu chống bão tại cảng Vũng Đục thì bắt đầu có hiện tượng không bám neo. Gió mỗi lúc một mạnh, sóng chồm lên tới boong tàu, chiếc pông tông trồi lên tụt xuống, kéo theo neo trôi mất kiểm soát trên biển" – anh Th., một công nhân vận hành phương tiện cần cẩu Tín Thành PT03, kể lại.

Nhưng đó mới chỉ là câu chuyện bắt đầu. Từ cảng Vũng Đục tới mỏm núi mà chiếc pông tông Tín Thành PT03 mắc lại có khoảng cách khoảng 30km, qua 2 vùng vịnh là Bái Tử Long và Hạ Long, với nhiều hòn đảo đá nối tiếp nhau trên biển.

Một chiếc vận lan trôi dạt trong cơn bão, bị mắc kẹt trong núi đá ven bờ vịnh Hạ Long.

Giữa đêm tối, chiếc pông tông không có đầu máy hỗ trợ, tự do trôi dạt trên biển. Những người công nhân chỉ quen với việc vận hành cần cẩu đành bất lực, co cụm trong cabin. Họ bám chặt lấy nhau suốt hải trình gần 2 tiếng đồng hồ tự do trôi trên biển.

Khoảng 14h ngày 7/9, Tàu 984, Lữ đoàn Hải quân 170 đã có mặt trên vùng vịnh Hạ Long, tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Trước đó, nhận được tin báo vào lúc 14h ngày 7/9, sà lan mang số hiệu HY 0496, do thuyền trưởng Trần Văn Sơn điều khiển chở hơn 2.600 tấn xi măng trú bão tại đảo Ti Tốp (Quảng Ninh) thì gặp nạn và bị chìm, trên tàu có 4 thuyền viên.

Nạn nhận Trần Văn Của được chăm sóc y tế trước khi bàn giao cho tỉnh Quảng Ninh.

Kể lại với PV Báo Đại Đoàn Kết về những giờ phút vật lộn trên biển trong tâm bão, Đại tá Trần Hồng Tuyến, Chính ủy Lữ đoàn 170 vẫn còn nguyên cảm xúc: "Ngay từ chiều, qua các thiết bị quan sát chúng tôi đã nhìn thấy các nạn nhân, nhưng vì gió quá to, cùng sóng lớn, các phương tiện tàu và xuồng không thể tiếp cận được. Phải đến khi bão đã giảm, chúng tôi mới điều được xuồng cách khu vực tàu bị nạn khoảng hơn 3 hải lý đi cấp cứu 4 thuyền viên. Rất may mắn, cả 4 người đều sống sót".

Đến 5 giờ 30 ngày 8/9, Lữ đoàn 170 điều động xuồng cơ động đến khu vực hòn Dầm Đơn (vịnh Hạ Long), cứu được 11 người đang mắc kẹt tại đây, sau đó đưa lên Tàu 984 và chuyển 11 người bị nạn sang Tàu 285, Vùng 1 đưa về bờ.

Những nạn nhân từ tàu cứu hộ, cứu nạn của Lữ đoàn 170 về đất liền.

7h45 phút ngày 8/9, Tàu 984 tiếp tục cứu nạn thành công 2 người trên xuồng nuôi ngọc trai khu vực vụng Tùng Sâu. Tất cả 17 người này đều đã bị trôi dạt nhiều tiếng đồng hồ trên biển, do ảnh hưởng sức gió quá mạnh của bão số 3, các tàu bị đứt dây neo trôi dạt hoặc bị đắm.

Đến bây giờ, ông Trần Văn Của (62 tuổi, quê xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) vẫn không thể tin 3 bố con ông còn sống sót sau hàng giờ vật lộn với sóng to, gió lớn từ chiếc tàu xi măng bị đắm để bơi vào đảo Titop.

Ông Của kể lại: "Trong quá trình bơi vào đảo Titop, tôi bị thương ở chân. Lúc ấy ngoài biển có nhiều vật thể cứng, tôi cũng ko biết đã đạp phải cái gì, chỉ đến khi vào được đến đảo mới biết chân mình chảy rất nhiều máu. Lên đảo rồi, bố con tôi còn phải chịu đói và rét nhiều giờ, rất may đến sáng sớm nay (8/9) thì có các anh lính hải quân đến cứu".

Các nạn nhân được BĐBP Quảng Ninh tổ chức xe đón ngay trên đất liền.

Phút sống sót trở về

Rạng sáng ngày 8/9, các tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 trong quá trình cơ động tránh bão đã nhận được tin báo có nhiều thuyền viên bị nạn trên vùng biển giáp danh giữa tỉnh Quảng Ninh với TP Hải Phòng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát biển vùng 1, đã tiến hành tìm kiếm các nạn nhân. Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến đầu giờ chiều cùng ngày, tàu của Vùng Cảnh sát biển 1 đã tìm thấy được 43 nạn nhân bị mắc kẹt trên biển.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh trao quà cho các nạn nhân sống sót chở về.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tiến hành kiểm tra, chăm sóc sức khỏe, đưa các nạn nhân lên tàu cứu hộ, bảo đảm ăn uống. Đối với 3 thuyền viên bị thương đã được lực lượng cảnh sát biển tiến hành sơ cứu ban đầu. Hiện các nạn nhân có sức khỏe tốt, tinh thần ổn định và tiến hành bàn giao cho BĐBP Quảng Ninh.

Sau khi tiến hành chăm sóc y tế ban đầu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiến hành bàn giao 43 thuyền viên các tàu bị nạn cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo TP Hạ Long trao quà hỗ trợ các nạn nhân.

Nhận được tin báo bàn giao của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo Hải đội Biên phòng 2 cử 1 kíp tàu cùng hàng chục CBCS ra vùng biển các thuyền viên gặp nạn và phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển để đưa về trụ sở Hải đội 2 Biên phòng an toàn.

Tại buổi bàn giao, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh, UBND TP Hạ Long đã hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần các nạn nhân và bàn giao các nạn nhân cho gia đình, người thân và các đơn vị.

Cùng ngày, tại Lữ đoàn 170, Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân tổ chức bàn giao 17 nạn nhân gặp nạn trên biển trong cơn bão số 3 cho tỉnh Quảng Ninh. Dự buổi bàn giao có Chuẩn đô đốc Vũ Văn Nam, Tư lệnh vùng 1 Hải quân; ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tại buổi bàn giao, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận và chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh tổ chức đưa các nạn nhân về với gia đình trong thời gian sớm nhất.

Những đôi mắt còn hằn dấu sự mệt mỏi sau những giờ phút vật lộn với bão số 3 trên biển, giờ ánh lên niềm vui sống sót.