Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ bất ngờ ra lệnh họp khẩn cấp các tướng lĩnh cấp cao

Logo mới của Bộ Chiến tranh Mỹ được công bố sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng, ngày 15/9/2025.

Lầu Năm Góc đã xác nhận cuộc họp nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

"Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth sẽ có bài phát biểu trước các lãnh đạo quân sự cấp cao vào đầu tuần tới", phát ngôn viên Sean Parnell ngày 25/9 cho biết.

Đây là một động thái chưa từng có tiền lệ, và khiến các cấp bậc cao nhất của lực lượng vũ trang Mỹ lo lắng.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người tháng trước đã đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, đã giảm nhẹ mối lo ngại, gọi cuộc họp này là một cuộc gặp gỡ "thân thiện".

"Thật tuyệt vời khi các tướng lĩnh và quan chức cấp cao muốn đến Mỹ để gặp gỡ một vị Bộ trưởng Chiến tranh mới. Họ cũng sẽ tham quan các địa điểm lắp đặt thiết bị, thảo luận về những vũ khí mới nhất. Sẽ rất tuyệt vời", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Các quan chức quốc phòng cho biết, họ đã bị bất ngờ. Lệnh này đã làm gián đoạn lịch trình trên toàn cầu, buộc các chỉ huy tại các chiến trường đang hoạt động phải lên kế hoạch di chuyển đột xuất.

"Bất kể thông tin gì cũng có thể được truyền đạt qua email, điện thoại và liên kết video an toàn", một quan chức nói với Politico, đặt câu hỏi về việc cần phải triệu tập quá nhiều quan chức cấp cao đến cùng một địa điểm.

Cuộc họp quy mô lớn này diễn ra trong bối cảnh ông Hegseth đang tiến hành cải tổ toàn diện bộ máy lãnh đạo Lầu Năm Góc.

Kể từ khi nhậm chức, ông đã sa thải hơn một chục sĩ quan cấp cao - bao gồm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Charles Q. Brown Jr. và Tư lệnh Hải quân, Đô đốc Lisa Franchetti, đồng thời ra lệnh cắt giảm 20% số tướng lĩnh và đô đốc bốn sao.

Ông Hegseth đã nhiều lần lập luận rằng, “thêm tướng lĩnh và đô đốc không dẫn đến thành công hơn”.

Các quan chức quân sự lưu ý rằng, trong khi Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và các chỉ huy chiến đấu, theo truyền thống, họp hai lần một năm tại Washington, việc triệu hồi hàng trăm sĩ quan - bao gồm cả những người chỉ huy các khu vực xung đột - hầu như chưa từng có tiền lệ.

Lầu Năm Góc gần đây đã hoàn thành hai đợt rà soát chính sách quan trọng, bao gồm Chiến lược Quốc phòng Quốc gia mới, chuyển hướng ưu tiên quân sự từ Trung Quốc sang an ninh nội địa và Tây Bán cầu.

Một số nhà quan sát dự đoán, tướng Hegseth sẽ tận dụng cuộc họp tại Quantico để xem trước chiến lược và phác thảo chính sách "ít tướng lĩnh, nhiều lính Mỹ" của mình.

Tổng thống Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth cũng đã thắt chặt kiểm soát thông tin tại Lầu Năm Góc.

Một bản ghi nhớ mới cảnh báo các phóng viên rằng, việc tiết lộ thông tin "trái phép" có thể dẫn đến việc bị thu hồi thẻ nhà báo.