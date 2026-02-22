Bộ trưởng Bộ Công an họp với Tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới: Cam kết rót vốn vào hạ tầng số Việt Nam

Bộ trưởng Lương Tam Quang và ông Shannon Kellog - Phó Chủ tịch Tập đoàn Amazon phụ trách Chính sách công khu vực châu Mỹ, chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TTXN

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Hoa Kỳ, ngày 19/2, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã có buổi tiếp ông Shannon Kellogg, Phó Chủ tịch Tập đoàn Amazon phụ trách Chính sách công khu vực châu Mỹ.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao sự hiện diện của Amazon thông qua các dịch vụ hạ tầng, đặc biệt là điện toán đám mây đang đóng vai trò hỗ trợ vận hành cho hệ thống doanh nghiệp nội địa, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Sự thành công của các nền tảng này tại thị trường Việt Nam được xem là minh chứng thực tế cho môi trường đầu tư đang dần chuyển dịch theo hướng minh bạch và tiềm năng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.

Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá cao chất lượng dịch vụ của Amazon cung ứng tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là dịch vụ điện toán đám mây đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Về phương diện quản lý, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Chính phủ và Bộ Công an đang tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến quản trị dữ liệu, an ninh mạng và bảo vệ quyền riêng tư nhằm đảm bảo chủ quyền dữ liệu quốc gia và an toàn cho các hệ thống thông tin trọng yếu.

Việc thiết lập các quy định này tạo khung khổ pháp lý ổn định, hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài như Amazon hoạt động an toàn và hiệu quả trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam cùng các điều ước quốc tế. Bộ Công an cam kết tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thẳng thắn để kịp thời tháo gỡ các rào cản, xây dựng môi trường hợp tác bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp ngoại.

Đáp lại các định hướng từ phía cơ quan quản lý, ông Shannon Kellogg xác định Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của Amazon tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương với cam kết tiếp tục duy trì dòng vốn đầu tư dài hạn.

Sự quan tâm này được củng cố bởi vị thế mới của Amazon khi tập đoàn vừa chính thức vượt qua Walmart để trở thành công ty lớn nhất nước Mỹ với doanh thu đạt 716,9 tỷ USD, ghi nhận tốc độ tăng trưởng 12,4% trong năm tài chính vừa qua. Đáng chú ý, mảng điện toán đám mây AWS – dịch vụ đang được đẩy mạnh tại Việt Nam – dù đóng góp chưa tới 20% tổng doanh thu nhưng lại mang về hơn 50% lợi nhuận hoạt động cho toàn tập đoàn, tạo tiềm lực tài chính để thực hiện kế hoạch chi 200 tỷ USD vào công nghệ tương lai.

Trong giai đoạn tiếp theo, Bộ Công an khuyến khích Amazon tăng cường các chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn và quản trị hạ tầng số.

Với chiến lược tập trung vào các công nghệ lõi như AI và robot, việc Amazon đẩy mạnh hợp tác tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước đột phá trong việc xây dựng hạ tầng kinh tế số bền vững. Những nỗ lực này không chỉ mang lại giá trị kinh tế trực tiếp mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển theo hướng cân bằng và hiệu quả hơn.