Ngày 9/5, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ và bổ nhiệm chức danh tư pháp Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa. Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh đến khi nghỉ chờ hưu đối với Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng thời, Thiếu trướng Trần Phú Hà trao Quyết định bổ nhiệm chức danh tư pháp Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đối với Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng Đại tá Lê Như Lập và Đại tá Lê Ngọc Anh.

Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, 2 đồng chí Phó Giám đốc sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, cùng với Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hiệu quả các mặt công tác, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa thật sự trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác đã đặt ra.