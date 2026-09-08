Bố tôi nhất quyết không cho tôi sửa lại căn nhà cũ, đến ngày ông đồng ý tôi mới thấy quyết định ấy đáng sợ

Lúc ấy tôi mới biết, bố đã giấu cả nhà một chuyện.

Căn nhà cũ của bố mẹ tôi ở quê đã xuống cấp từ lâu. Mái ngói dột, tường ẩm mốc, nền nhà nhiều chỗ bong tróc. Mấy anh em tôi nhiều lần bàn nhau sửa lại cho bố ở cho đỡ khổ, nhưng lần nào bố cũng gạt đi: “Nhà vẫn ở được, sửa làm gì tốn tiền”.

Tôi cứ nghĩ bố tiếc tiền.

Năm nay, tôi quyết định tự bỏ tiền sửa. Tôi nói sẽ thay mái, sơn lại tường, làm lại nhà vệ sinh, bố chỉ cần chọn những thứ mình thích. Bố vẫn không đồng ý. Thậm chí ông còn cáu, bảo tôi đừng tự ý động vào căn nhà.

Tôi giận bố mấy ngày. Tôi nghĩ ông già rồi nên khó tính, con cái muốn làm điều tốt cũng không cho.

Thế nhưng cách đây một tháng, bố đột nhiên gọi điện bảo: “Nếu các con muốn sửa thì sửa đi”.

Tôi mừng đến mức lập tức về quê. Tôi còn nghĩ cuối cùng bố cũng hiểu rằng căn nhà này cần được cải tạo.

Ảnh minh họa

Nhưng vừa về đến nơi, tôi thấy bố đã dọn gần hết đồ đạc trong nhà ra ngoài. Ông bảo tôi đừng gọi thợ vội mà ngồi xuống nói chuyện.

Lúc ấy tôi mới biết, bố đã giấu cả nhà một chuyện.

Mảnh đất căn nhà đang nằm trên đó trước đây là đất của ông bà nội. Sau khi ông bà mất, bố và chú tôi thống nhất bằng miệng rằng phần nhà này để bố sử dụng. Bao nhiêu năm không ai nhắc lại nên chúng tôi đều nghĩ đó đương nhiên là đất của bố.

Gần đây, chú tôi cần tiền nên muốn bán phần đất mà ông cho rằng mình vẫn có quyền thừa kế. Hai bên đã nói chuyện nhiều lần nhưng chưa thống nhất được. Bố không cho sửa nhà vì sợ nếu xây dựng lớn, anh em lại càng khó giải quyết.

Tôi hỏi tại sao bây giờ bố lại đồng ý.

Ông im lặng một lúc rồi nói giấy tờ phân chia đất cuối cùng cũng đã được hoàn tất. Phần đất dưới căn nhà đã được xác định rõ ràng, bố muốn sửa lại nhà trước khi sức khỏe không còn cho phép.

Tôi nghe xong vừa nhẹ nhõm vừa thấy sống mũi cay cay. Hóa ra suốt thời gian qua bố không phải tiếc tiền. Ông chỉ sợ chúng tôi bỏ một khoản lớn vào căn nhà mà chuyện đất đai chưa rõ ràng, đến lúc xảy ra tranh chấp thì người chịu thiệt lại là các con.

Tôi hỏi tại sao ông không nói sớm.

Bố chỉ bảo: “Chuyện người lớn chưa giải quyết xong, bố không muốn các con phải bận tâm”.

Tôi ngồi nhìn căn nhà cũ, bỗng thấy thương bố vô cùng.

Có những người cha mẹ càng về già càng ít nói. Họ không kể mình đang lo chuyện gì, không muốn con cái phải gánh thêm một nỗi lo nào. Vì thế, đôi khi chúng ta dễ hiểu lầm sự im lặng ấy thành cố chấp, tính toán hoặc khó chiều.

Đến khi biết sự thật, tôi mới hiểu một điều: có những căn nhà cũ không chỉ giữ lại ký ức, mà còn giữ cả những nỗi lo mà cha mẹ đã âm thầm gánh thay con suốt nhiều năm.