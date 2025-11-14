Bỏ Tào Tháo và Tôn Quyền, Gia Cát Lượng quyết một lòng chọn phò tá Lưu Bị: Vì sao?

Đáp án đúng là: B. Chính danh hậu duệ Hán thất
Gia Cát Lượng mang chí hướng phục hưng triều Hán, tự ví như Quản Trọng, Nhạc Nghị. Lưu Bị có danh nghĩa “trung hưng Hán thất”, dù thế yếu nhưng hợp chính thống. Tào Tháo theo mưu bá, Tôn Quyền lập quốc riêng – đều trái với lý tưởng “lấy đức trị thiên hạ” của ông. Sự tương đồng về chính danh và nhân nghĩa khiến Gia Cát Lượng chọn Lưu Bị, đặt đạo nghĩa trên lợi thế thực lực.
Đáp án đúng là: A. Anh em phân tán theo ba thế lực
Gia Cát Cẩn theo Đông Ngô, Gia Cát Lượng – Gia Cát Quân theo Thục Hán, Gia Cát Đản theo Tào Ngụy. Chiến lược “phân tán rủi ro” đảm bảo dù một phe thất bại, dòng họ vẫn có chỗ đứng. Đây là tính toán chiến lược trong loạn thế, giúp Gia Cát Lượng yên tâm phò Lưu Bị mà không lo gia tộc bị diệt vong – thể hiện tầm nhìn bảo vệ huyết thống lâu dài.
Đáp án đúng là: B. Không gian hoạch định chiến lược
Lưu Bị thiếu mưu sĩ, cần người định hướng toàn cục. Tại Thục, Gia Cát Lượng có quyền tự do hoạch định Long Trung đối sách, xây dựng thế chân vạc, trở thành Thừa tướng khai quốc. Ngược lại, Tào Tháo có Tuân Úc, Quách Gia; Đông Ngô có anh trai ông – đều hạn chế không gian phát triển. Lưu Bị “tam cố thảo lư” thể hiện sự tôn trọng, tạo môi trường lý tưởng cho tài năng bùng nổ.