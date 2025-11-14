Bỏ Tào Tháo và Tôn Quyền, Gia Cát Lượng quyết một lòng chọn phò tá Lưu Bị: Vì sao?

Gia Cát Lượng mang chí hướng phục hưng triều Hán, tự ví như Quản Trọng, Nhạc Nghị. Lưu Bị có danh nghĩa “trung hưng Hán thất”, dù thế yếu nhưng hợp chính thống. Tào Tháo theo mưu bá, Tôn Quyền lập quốc riêng – đều trái với lý tưởng “lấy đức trị thiên hạ” của ông. Sự tương đồng về chính danh và nhân nghĩa khiến Gia Cát Lượng chọn Lưu Bị, đặt đạo nghĩa trên lợi thế thực lực.

Đáp án đúng là: B. Chính danh hậu duệ Hán thất

Hỏi 1: Gia Cát Lượng xem Lưu Bị là minh chủ hợp đạo vì ông này đại diện cho điều gì?

Hỏi 2: Chiến lược nào của dòng họ Gia Cát giúp tồn tại qua ba triều đại Tam Quốc?

A Anh em phân tán theo ba thế lực B Tập trung quyền lực tại Kinh Châu C Kết hôn liên minh với quý tộc D Ẩn cư tránh xa chính trường