Bộ Tài chính thông tin về kiến nghị tặng quà toàn dân dịp Tết Nguyên đán

Gửi kiến nghị đến Bộ Tài chính, cử tri tỉnh Đắk Lắk đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm đến chính sách tặng quà nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước.

Kiến nghị này được Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến Bộ Tài chính trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Trả lời kiến nghị cử tri, Bộ Tài chính cho biết hàng năm, vào các dịp lễ, Tết quan trọng của đất nước, Chủ tịch nước đều ban hành chính sách tặng quà đối với người có công với cách mạng, như Tết Nguyên đán, ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7.

Năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm ngày Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025), Chủ tịch nước đã ban hành quyết định tặng quà cho người có công với cách mạng, với mức 500.000 đồng/người.

Dịp Quốc khánh 2-9, Đảng và Nhà nước cũng đã quyết định tặng quà tới toàn thể nhân dân, với mức 100.000 đồng/người, như một lời tri ân và chia sẻ niềm vui trong ngày lễ lớn.

Bộ Tài chính cho biết tiếp nhận ý kiến của cử tri, và cho biết sẽ phối hợp cùng các bộ, cơ quan liên quan tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền khi nguồn lực ngân sách được đảm bảo.

Theo cơ quan này, việc ban hành chính sách nói chung và tặng quà cho nhân dân nói riêng được thực hiện trên cơ sở chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước hằng năm.