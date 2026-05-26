Bộ Tài chính Nga đón tin buồn

Tháng 7 năm ngoái, toà án Nga đã phán quyết tịch thu phần lớn cổ phần UGC từng thuộc sở hữu của doanh nhân Konstantin Strukov để chuyển giao cho nhà nước. Động thái này nằm trong làn sóng quốc hữu hóa quy mô lớn đối với các tài sản doanh nghiệp tại Nga thời gian qua.

Đầu tháng 5, một phiên đấu giá đã được tổ chức nhưng không không nhận được bất kỳ hồ sơ trả giá nào cho khối tài sản của ông Strukov. Khối tài sản này có giá khởi điểm 162,02 tỷ rúp (tương đương 2,22 tỷ USD), bao gồm 67,2% cổ phần UGC.

Lần thứ hai, phiên đấu giá bị huỷ bỏ vì chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ hợp lệ và thanh toán tiền đặt cọc. Cơ quan Rosimushchestvo cho biết có một nhà thầu khác đã bị loại do không thanh toán tiền cọc và cung cấp các giấy tờ cần thiết.

Cơ quan này chưa cho biết họ có tổ chức tiếp một phiên đấu giá khác hay không.

Trong bối cảnh ngân sách ngày một eo hẹp, cuộc bán đấu giá tài sản thất bại lần này là một trở ngại với Bộ Tài chính Nga. Cơ quan này từng lên kế hoạch bán số cổ phần này từ cuối năm 2025.

Đáng chú ý, việc thiếu vắng nhà thầu đủ điều kiện diễn ra ngay cả khi phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá Hà Lan. Phương thức này cho phép hạ dần giá cho đến khi có người mua. Cơ chế này có thể khiến cổ phần bán đi với mức giá chỉ bằng một nửa giá chào bán ban đầu.

Một tài sản khác bị toà án tịch thu Sân bay Domodedovo của Moscow đã được bán qua hình thức đấu giá Hà Lan với giá chỉ 869 triệu USD, với một người tham gia đấu giá.

Phản ứng trước thông tin trên, cổ phiếu của UGC đã giảm 7,67% trên Sàn giao dịch Moscow (MOEX) trong phiên giao dịch chiều cùng ngày.

Theo Reuters