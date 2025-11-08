Bộ sưu tập của NTK Vũ Thảo Giang gây ấn tượng tại Lễ hội Áo dài Du lịch 2025

Tối 6/11, Lễ hội Áo dài Du lịch 2025 do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức đã chính thức khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội. Sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động tôn vinh áo dài Việt và quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô, diễn ra từ ngày 6 đến 9/11.

Tại lễ hội, bộ sưu tập "Hương sắc Việt Nam" của nhà thiết kế (NTK) Vũ Thảo Giang đã thu hút sự chú ý của khán giả.Bộ sưu tập đánh dấu gần 10 năm gắn bó với áo dài của NTK người Tày thuộc thế hệ 9X.

NTK Vũ Thảo Giang (bên phải).

Mở màn bộ sưu tập, Vũ Thảo Giang mang đến những thiết kế đậm dấu ấn văn hóa truyền thống, hòa quyện cùng tinh thần sáng tạo đương đại. "Hương sắc Việt Nam" lấy cảm hứng từ nghệ thuật thêu ren của các làng nghề, từ thổ cẩm của đồng bào Tày, Nùng, Thái, Dao... cũng như những làn điệu dân ca quen thuộc như quan họ, ca trù, hát xẩm, chèo, Then – đàn tính.

Bộ sưu tập "Hương sắc Việt Nam" của nữ NTK.

Nhà thiết kế chia sẻ: "Tôi sinh ra ở vùng núi Đông Bắc, nơi văn hóa dân tộc thấm trong từng hơi thở. Tôi muốn mỗi thiết kế của mình là một 'đại sứ văn hóa', đưa di sản Việt Nam đến gần hơn với thế giới."

Bộ sưu tập sử dụng nhiều chất liệu truyền thống như lụa, nhung, gấm, satin, kết hợp kỹ thuật thêu, in, dệt hiện đại – thể hiện tinh thần giao thoa giữa quá khứ và hiện tại.

Kiên định theo đuổi hướng đi mang bản sắc vùng miền lên sàn diễn, Vũ Thảo Giang được biết đến qua nhiều bộ sưu tập ấn tượng như "Việt Nam Gấm Hoa", "Hơi Thở Đông Bắc", "Hương Sắc Việt Bắc", "Sắc Màu Di Sản", "Dấu Ấn Vàng Son", "Bát Nhã"... – đều gắn liền với di sản văn hóa và kiến trúc truyền thống.

Không chỉ gây ấn tượng trong nước, Vũ Thảo Giang còn hướng tới việc quốc tế hóa áo dài Việt. Mỗi lần xuất hiện trên các sàn diễn lớn như Lễ hội Áo dài TP.HCM hay chương trình “Sông Cầu - Mạch nguồn di sản” với đường catwalk giữa lòng sông dài gần 60 mét, cô đều khiến giới mộ điệu ấn tượng.

NTK Vũ Thảo Giang còn hướng tới việc quốc tế hóa áo dài Việt.

Năm 2022, Vũ Thảo Giang từng nhận giải "Thiết kế sản phẩm du lịch tiêu biểu" tại Hội nghị Liên kết phát triển du lịch TP.HCM và 8 tỉnh Đông Bắc. Gần đây, cô được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời tham gia phân khu "Tinh hoa Văn hóa" tại Hội chợ Quốc gia mùa thu 2025, với chủ đề trưng bày "Hương Sắc Việt Nam".

Từ hoa văn thổ cẩm vùng cao đến kỹ thuật may hiện đại, NTK Vũ Thảo Giang cho thấy di sản có thể bước ra đời sống qua thời trang – nơi tà áo dài trở thành biểu tượng của vẻ đẹp và niềm tự hào Việt.