Sáng nay (11/6), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Một nội dung đáng chú ý là đề nghị bổ sung quy định xe ô tô kinh doanh vận tải chở học sinh, trẻ em mầm non hoặc xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón học sinh, trẻ em mầm non phải có thiết bị ghi nhận hình ảnh học sinh, trẻ em mầm non và thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe vào điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 46 của dự thảo luật.

Ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh - cơ quan chủ trì tiếp thu, chỉnh lý dự án luật cho biết, đề xuất trên căn cứ tình hình thực tiễn trong thời gian vừa qua, nhất là vụ việc một trẻ tử vong do bị bỏ quên trên xe ở Thái Bình.

Theo đó, Điều 46 của dự thảo quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với xe ô tô chở học sinh, trẻ em mầm non.

Tại điểm a, khoản 1 của điều này quy định xe ô tô kinh doanh vận tải chở học sinh, trẻ em mầm non phải đáp ứng các yêu cầu: Bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 36 của Luật này; có thiết bị ghi nhận hình ảnh học sinh, trẻ em mầm non và thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe; có niên hạn sử dụng không quá 20 năm; có màu sơn theo quy định của Chính phủ.

Còn theo khoản 2, xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón học sinh, trẻ em mầm non phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 36; có thiết bị ghi nhận hình ảnh học sinh, trẻ em mầm non và thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe; trường hợp chở học sinh tiểu học, trẻ em mầm non phải có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi theo quy định.

Nhiều ý kiến phát biểu tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội ủng hộ việc bổ sung quy định trên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao nội dung này, đồng thời nhấn mạnh cần tăng cường tuyên truyền, triển khai để không xảy ra tình trạng để sót trẻ trên xe.

“Cần rà soát rộng rãi các xe chở học sinh, xe nào không đảm bảo tiêu chuẩn thì loại hết, có lẽ nên dán nhãn xe đưa đón đủ tiêu chuẩn để tránh lợi dụng” – ông Nguyễn Khắc Định nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Đồng quan điểm, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng, việc bổ sung nội dung như dự thảo góp phần quy định cụ thể, chặt chẽ với xe đưa đón học sinh.

Đề cập quy định trường hợp chở học sinh tiểu học, trẻ em mầm non phải có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi “theo quy định”, ông Bùi Văn Cường đề nghị nói rõ theo quy định nào, cơ quan nào có thẩm quyền ban hành quy định, tránh “theo quy định” mà chung chung không rõ ở đâu.

Tổng Thư ký cũng lưu ý, theo Luật Đường bộ có 2 trường hợp xe đưa đón học sinh là của cơ sở giáo dục và của cơ sở kinh doanh vận tải. Do đó, ông đề nghị không chỉ quy định trách nhiệm cơ sở giáo dục mà còn có cơ sở kinh doanh vận tải, như thế chặt chẽ hơn.

Cũng bày tỏ ủng hộ đề xuất của cơ quan chủ trì tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho rằng việc bổ sung quy định góp phần khắc phục những bất cập vừa qua và tiệm cận với kinh nghiệm quốc tế.

Dẫn ví dụ thế giới có quy định lái xe chở trẻ em trước khi xuống xe, đóng cửa thì bắt buộc phải đi xuống cuối xe kiểm tra, nếu không đi là chuông báo kêu, ông Hoàng Thanh Tùng cho rằng đó cũng là kinh nghiệm tốt.