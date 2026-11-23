Ngày 27/7 - Ngày Tổ quốc tri ân, Ngày Thương binh, liệt sĩ và ngày 24/11 - Ngày Văn hóa Việt Nam là ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương của người lao động.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

Sáng 21/11, với 461/463 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm gồm 6 điều. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm tập trung hoàn thiện quy định về tổ chức thực hiện, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước và tháo gỡ một số vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Trong đó, đối với Bộ luật Lao động, Luật sửa đổi, bổ sung các quy định về hoạt động cho thuê lại lao động theo hướng doanh nghiệp thực hiện ký quỹ và thông báo hoạt động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thay vì quy định cấp giấy phép hoạt động.

Bên thuê lại lao động có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động đối với người lao động; đồng thời có trách nhiệm yêu cầu doanh nghiệp trả đủ tiền lương trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ.

Đối với doanh nghiệp đã được cấp giấy phép hoặc đã thực hiện thông báo hoạt động cho thuê lại lao động, dịch vụ việc làm trước ngày Luật có hiệu lực thì không phải thực hiện lại thủ tục thông báo hoạt động.

Đặc biệt, Luật bổ sung Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) là ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương của người lao động.

Một số quy định về thương lượng tập thể, Hội đồng tiền lương quốc gia, quản lý lao động, đình công và xử lý cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục cũng được sửa đổi, bổ sung.

Sửa quy định về việc hủy tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức đã giải thể, phá sản, kết thúc hoạt động

Đối với Luật Lưu trữ, Luật sửa đổi, bổ sung quy định về việc hủy tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức đã giải thể, phá sản, kết thúc hoạt động hoặc tổ chức lại; điều chỉnh đối tượng nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở trung ương và địa phương.

Đồng thời, sửa đổi các điều kiện đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trữ, trong đó quy định yêu cầu về tư cách doanh nghiệp, kho lưu trữ chuyên dụng và trình độ chuyên môn của cá nhân phụ trách kỹ thuật, nghiệp vụ lưu trữ.

Bộ Nội vụ là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bình đẳng giới

Đối với Luật Bình đẳng giới, Luật xác định Bộ Nội vụ là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bình đẳng giới; đồng thời sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan trong xây dựng chính sách, pháp luật, thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới.

Sửa đổi quy định về cơ quan quản lý Nhà nước đối với hoạt động chữ thập đỏ

Đối với Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Luật sửa đổi quy định về cơ quan quản lý Nhà nước đối với hoạt động chữ thập đỏ theo hướng Chính phủ thống nhất quản lý; Bộ Nội vụ quản lý nhà nước đối với Hội Chữ thập đỏ theo quy định của pháp luật về hội; các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý, hướng dẫn hoạt động theo phân công của Chính phủ.

UBND các cấp thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động chữ thập đỏ tại địa phương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn.

Bổ sung quy định hoạt động kinh doanh dịch vụ việc làm theo phương thức thương mại điện tử phải do doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm thực hiện

Đối với Luật Việc làm, Luật bổ sung quy định hoạt động kinh doanh dịch vụ việc làm theo phương thức thương mại điện tử phải do doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm thực hiện và tuân thủ pháp luật về thương mại điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đồng thời, sửa đổi quy định về doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm theo hướng thực hiện thông báo hoạt động, chấm dứt hoạt động với cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về việc làm; được thành lập chi nhánh và tự định giá, niêm yết giá dịch vụ theo quy định của pháp luật về giá.