Bố ruột một nữ NSƯT là mẹ đơn thân: "Tôi mong mọi người thông cảm"

Vừa qua, bố ruột NSƯT Cát Tường đã lên tiếng khi cháu ngoại Nauy bị một số người cho rằng có cách xưng hô hỗn hào với mẹ và đi du học về vẫn "ăn bám" mẹ.

Ông nói: "Năm 1976, vợ chồng tôi từ Huế vào Sài Gòn tha phương cầu thực. Là một gia đình trẻ, lại rời quê hương tới một xứ lạ, nên chúng tôi muốn trong gia đình có không khí vui vẻ.

Cát Tường và bố

Nhà có bốn thành viên, hai vợ chồng, hai đứa con nhỏ nên chúng tôi muốn tạo một sự thoải mái cho cả gia đình bằng cách kêu các con bằng "bạn", rồi con cái kêu nhau bằng tên mà chúng tôi cho là dễ thương như cu Tèo (em trai Cát Tường), bé An.

Tôi thấy đó là cách xưng hô, hình ảnh dễ thương, không có gì là hỗn hào, ngang bướng hay nói chuyện ngang hàng nhau.

Trong nhà chúng tôi, vợ chồng, con cái coi nhau như bạn bè, nên nhiều khi bố mẹ gọi con là bạn, con cũng gọi lại bố mẹ như vậy.

Sau này có cháu ngoại Nauy, nó lớn lên thấy ông bà và mẹ nó kêu nhau như vậy nên ăn vào máu rồi kêu theo. Tôi thấy đó là sự bình thường vì đằng sau đó vẫn có sự tôn trọng nhau, không phải ngang hàng.

Mọi người trên mạng góp ý là đúng. Cha mẹ xưng với con ngang hàng thì chấp nhận được, nhưng con mà xưng với cha mẹ ngang hàng, người ta phê bình là đúng, không có gì sai.

Tôi mong mọi người thông cảm vì mỗi hoàn cảnh, mỗi gia đình mỗi khác, miễn sao trong lòng không có sự hỗn xược.

Có người phê bình con gái tôi là Nauy đã lớn rồi, để nó tự lo, tại sao phải bỏ tiền lo cho nó tận răng như vậy, mỗi tháng cho 10 triệu tiêu xài. Nó đã đi du học nước ngoài rồi, về đi làm rồi thì phải tự lo.

Người ta nói như thế là đúng, không có gì sai. Nhưng nhà tôi đâu nhiều con cái, mẹ nó chỉ có một mình nó. Có thể mẹ nó thương nó quá, nên lo cho nó dư ra, nhưng vẫn phải dạy cho nó đồng tiền là quý thế nào, không tiêu xài hoang phí, không dính vào tệ nạn bậy bạ.

Còn mẹ nào cũng thương con, đó là bình thường và có của thì cho nó chút đỉnh để nó vui. Thương con thì phải cho nó sung sướng chứ. Cha mẹ dù trăm tuổi cũng thương con 80 tuổi".