Bố ruột bé gái 11 tuổi bị người tình của mẹ bạo hành xót xa: “Tôi cứ nghĩ cháu đang hạnh phúc"

Sau những trận đòn roi, bé gái 11 tuổi đang được gia đình nội ngoại dồn sức chăm sóc. Trong khi bố và ông nội day dứt, xót xa vì đã không thể kịp thời bảo vệ cháu.

Nhiều ngày qua, dư luận không khỏi phẫn nộ và xót xa trước vụ việc cháu P.G.K.L. (11 tuổi) bị đối tượng Dương Đại Long (29 tuổi) - người tình của mẹ ruột - hành hạ dã man. Đòn roi liên tục trút chỉ vì lý do "kèm học" đã để lại những tổn thương nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần cho bé.

Đằng sau những hình ảnh camera ghi lại là nỗi đau nghẹn ngào, sự uất ức thấu xương thịt của người cha ruột ở xa và người ông nội đang từng ngày ngóng trông cháu.

Người bố ruột tự trách: "Cháu xứng đáng có tình yêu thương…"

Hay tin con gái nhỏ bị bạo hành, anh P.M.T. (hiện công tác tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) - bố ruột của cháu L. - không thôi tự trách cùng đau xót.

Anh chia sẻ, khi ly hôn, hai vợ chồng thỏa thuận rất vô tư, không mâu thuẫn gay gắt. Với suy nghĩ con gái theo mẹ sẽ sống tốt hơn vì có nhiều chuyện nhạy cảm của tuổi mới lớn bố khó chỉ bảo, anh T. đã để lại một phòng khám nha khoa lớn cùng nguồn tài chính vững vàng để hai mẹ con sinh sống. Cả hai vợ chồng đều làm trong ngành y, anh tin rằng nguồn kinh tế đó đủ để con gái ăn học tươm tất, không thiếu thốn tình cảm lẫn tiền bạc.

Vậy nhưng, điều ấy lại vô tình đẩy con gái vào những trận đòn roi.

Cháu L. nhiều lần bị Long đánh đập, bạo hành (Ảnh cắt từ camera)

Anh T. giãi bày:

"Bé thì chắc chắn tinh thần sẽ hoảng loạn và rất sợ người nhân tình của mẹ. Ai cũng biết, đánh đập đến cỡ đó thì bé bị tổn thương rất nặng.

Bản thân tôi là bố cũng rất buồn và tự trách, không ngờ đến tình cảnh này. Trước đây tôi thành lập nha khoa, sau đó để lại cho mẹ cháu để kiếm tiền nuôi con. Tôi cứ nghĩ cháu đang hạnh phúc, không thiếu thốn gì tình cảm và tiền bạc."

Từ trước Tết năm 2025, vợ cũ của anh bất ngờ cấm cản hoàn toàn, không cho con liên lạc với bố hay ông bà nội ngoại, dù nhà ông bà nội chỉ cách đó khoảng 1 km. Anh T. nghi ngờ nguyên nhân xuất phát từ sự ghen tuông của người tình.

"Trước đây giỗ chạp, Tết tư tôi về hai bố con gặp nhau rất vui vẻ. Từ lúc bị cấm cản, tôi chỉ nghĩ cháu bận học hành chứ không bao giờ ngờ cháu bị hành hạ thế này. Cộng đồng mạng trách 'sao bố ruột đâu', nhưng người ta đâu hiểu là tôi không hề được gặp con.

Nhà cháu lại ngay mặt đường Quốc lộ nên tôi không hề nghi ngờ. Tôi không bao giờ nghĩ con mình lại trải qua cảnh này. Cháu xứng đáng có tình yêu thương của tất cả ông bà bố mẹ. Nhưng do mẹ cháu cấm cản nên tôi không biết chuyện. Đến lúc phát hiện ra lại quá muộn màng rồi." - Anh T. nói đầy chua xót.

Đáng chú ý, anh T. cho biết đây không phải lần đầu gã nhân tình Dương Đại Long có hành vi bạo lực. Vào cuối năm 2025, gã này từng đánh mẹ cháu bé khiến cả gia đình bên ngoại phải kéo xuống can thiệp. Dù vậy, người mẹ vẫn tiếp tục qua lại, kết cục khiến cả con gái phải gánh chịu hậu quả.

Theo lời anh T., đến khi sự việc bạo hành cháu L. vỡ lở, người mẹ mới quỳ xuống xin lỗi con gái: "Mẹ không ngờ vụ việc như thế này", bù đắp bằng cách mua cho con nhiều đồ đắt tiền, vậy nhưng, tất cả giờ đã muộn màng. Hiện cả gia đình nội ngoại và người thân đều rất bức xúc, tập trung dồn sức chăm sóc để giúp bé ổn định cả về mặt thể chất lẫn tâm lý.

Về mặt pháp lý, anh T. đã dùng kỹ thuật trích xuất video làm bằng chứng và ủy quyền toàn bộ cho luật sư đại diện làm việc với cơ quan chức năng. Anh chủ động không ra mặt trên mạng xã hội một phần vì giấu mẹ ruột - bà nội cháu - người đang nằm viện tai biến 2 tháng nay và mới tập đi.

Theo anh T. hiện tại, lực lượng chức năng đã bàn giao cháu bé về Hội Bảo trợ trẻ em và Hội Liên hiệp Phụ nữ để bảo vệ. Anh T. đang gấp rút hoàn tất các thủ tục pháp lý để nhận quyền nuôi con, đồng thời làm thủ tục chuyển trường cho con gái.

"Chúng tôi chỉ mong pháp luật xử nghiêm minh"

Nỗi đau ấy còn đè nặng lên vai ông P.M.Đ. (60 tuổi) - ông nội của cháu L.

Dù nhà nội chỉ cách nhà cháu vỏn vẹn 1 km, nhưng suốt một thời gian dài, gia đình ông hoàn toàn không thể gặp mặt đứa cháu nhỏ. Bi kịch đè nén khi bà nội của cháu bị tai biến nặng phải nằm viện, cả gia đình mải lo túc trực bên giường bệnh nên không hay biết cháu mình đang phải trải qua những tháng ngày tăm tối.

Nhớ lại khoảnh khắc xem qua những thước phim camera ghi lại cảnh cháu nội bị bạo hành, ông Đ. phẫn nộ:

"Chúng tôi biết tin khi bà nhà tôi đang nằm viện vì đột quỵ. Biết tin này, chúng tôi hận đến thấu xương thấu thịt. Bệnh của bà ấy thời gian trước nhờ luyện tập nên có tiến triển tốt, nhưng từ khi biết chuyện, mất ngủ vì thương cháu nên giờ lại chậm hơn.”

Ông Đ. cho biết, cháu L. hiện đã được xuất viện và cơ quan công an đã đưa đi giám định thương tật. Do tòa án chưa đưa ra quyết định chính thức về việc tước quyền nuôi con của mẹ cháu, hiện tại bé chỉ qua lại bên nhà ông bà nội chơi rồi lại về ở với mẹ và bà ngoại.

Xót xa nhất là những ảnh hưởng nặng nề về mặt tâm lý đối với một đứa trẻ mới 11 tuổi. Ông Đ. ngậm ngùi:

“Tinh thần của cháu giờ hoảng loạn vì bên đấy đánh đập cháu nhiều quá. Giờ cháu cười nói không như những ngày trước. Sợ bị đòn bị đập nên đi đâu một lúc là cháu lại phải nhớ chạy về. Theo tôi là như thế. Cháu luôn có cảm giác là lo âu và sợ sệt.”

Nhiều vết bầm tím xuất hiện trên cơ thể cháu bé

Theo lời ông Đ., con trai ông kết hôn năm 2014, sinh bé L. năm 2015 và chia tay vào năm 2019. Sau khi ly hôn, mẹ cháu được thụ quyền nuôi con.

Ban đầu, quan hệ hai bên vẫn hòa thuận, gia đình đằng nội vẫn hỗ trợ chăm sóc cháu tươm tất. Tuy nhiên, từ tháng 11 năm ngoái, khi con dâu cũ có người mới, mẹ của bé bắt đầu cách biệt hoàn toàn với nhà nội:

“Có người mới là vợ cũ của con trai cũng cách biệt luôn gia đình nhà tôi. Cắt hết điện thoại của cả bố, chú dì thím rồi cả ông bà nội. Tôi không gọi điện được. Mẹ nó không cho cháu vào trong nhà đằng nội nữa, tách hẳn ra. Bà nội ra hỏi cháu đâu thì bảo đi học. Tất cả mọi chuyện phát sinh từ tháng 11 năm ngoái.”

Theo ông Đ, sự việc chỉ được bước ra ánh sáng khi người cậu ruột đưa cháu đến cơ quan công an trình báo. Hiện cháu đã xuất viện, tinh thần dần hồi phục dưới sự chăm sóc, động viên liên tục từ bố và hai bên nội ngoại.

"Ai làm nên tội thì người đấy phải chịu tội. Pháp luật rành rành rồi, công an, báo chí đều đăng, cả nước biết rồi. Chúng tôi chỉ biết nhờ pháp luật thôi, mong sao pháp luật công minh, xử đúng người đúng tội và xử nghiêm minh với trường hợp bạo hành trẻ em này.

Gia đình chúng tôi giờ chỉ mong làm sao cho cháu nhanh lành bệnh, tư tưởng thông thái để trở lại trường học."

Tối 6/8, Công an phường Bình Phước, TP.Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Dương Đại Long (29 tuổi, quê TPHCM) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và bạo hành con riêng của người tình.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là cháu P.G.K.L. (11 tuổi), sống cùng mẹ ruột là bà Đ.T.M.L. (35 tuổi) tại khu phố Tân Bình 2, phường Bình Phước.

Ngày 30/7, ông Đ.T.T. (36 tuổi, ngụ cùng phường) là cậu ruột bé L. đã đưa cháu đến Công an phường Bình Phước trình báo việc cháu bị bạo hành trong thời gian dài.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc xác minh, bước đầu xác định Dương Đại Long là người đã nhiều lần đánh đập cháu bé, gây thương tích.

Tại cơ quan công an, Long khai nhận có quan hệ tình cảm với bà M.L. và sống chung như vợ chồng từ năm 2021. Gần đây, do cháu L. bị giáo viên dạy thêm phản ánh học lực yếu, Long thường xuyên kiểm tra việc học của cháu vào ban đêm.

Trong quá trình “kèm học”, Long đã nhiều lần đánh đập, hành hạ cháu bé bất chấp nạn nhân quỳ lạy, khóc lóc van xin.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy, trong các tối 27, 28 và 29/7, Long liên tục có hành vi bạo hành như nhéo tai, tát vào mặt khiến cháu L. khóc thét vì đau đớn. Có thời điểm, đối tượng còn đánh mạnh vào mặt khiến cháu bị chảy máu mũi.

Đến tối 30/7, lợi dụng lúc Long đi ra ngoài, cháu L. đã mượn điện thoại của người dân gần nhà để gọi cho ông T. là cậu ruột để cầu cứu. Nhận được tin, ông T. lập tức đến đón cháu và đưa đến cơ quan công an trình báo.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Bình Phước tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.