Bỏ ra hơn 294 triệu đồng/tháng thuê 3 căn nhà để kinh doanh homestay, người đàn ông thu về hơn 1 tỷ/tháng vẫn than khóc: “Không đủ bù đắp chi phí”

Theo Sohu, năm 2023, anh Trương ở Hạ Môn, Trung Quốc, đã nhìn ra tiềm năng từ ngành homestay nên quyết định khởi nghiệp theo hướng này. Để tìm mặt bằng, người đàn ông này đã rong ruổi khắp các con phố Hạ Môn để thuê nhà. Sau nhiều lần tìm kiếm, anh ưng ý 3 ngôi nhà của người đàn ông họ Vương và nhanh chóng đạt thỏa thuận. Hai bên ký hợp đồng thuê 15 năm, bắt đầu từ tháng 4/2023, với giá 80.000 NDT/tháng (hơn 294 triệu đồng), kèm điều khoản tăng giá định kỳ 3 năm 1 lần.



Dù số tiền thuê là gánh nặng lớn, anh Trương vẫn tin rằng chiến lược của mình là đúng đắn và sẽ giúp anh thu hồi vốn và có lãi. Cứ thế, anh cùng bạn bè vay vốn, cải tạo toàn bộ 3 căn nhà đã thuê thành một tổ hợp homestay hiện đại với hơn 100 phòng. Chi phí cải tạo hơn 3 triệu NDT (hơn 11 tỷ đồng).

Khi homestay của anh Trương chính thức khai trương, nơi đây nhanh chóng thu hút khách nhờ phong cách riêng biệt, dịch vụ chu đáo và vị trí thuận lợi. Công việc kinh doanh ngày càng phát triển, doanh thu hàng tháng đạt hơn 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) khiến anh Phong vô cùng phấn khích.

Tuy nhiên đến tháng 8/2023, ông Vương chủ nhà bỗng xuất hiện và yêu cầu anh chuyển đi ngay lập tức với lý do "việc kinh doanh của anh không đảm bảo an toàn” và hứa sẽ bồi thường cho anh Trương 2,1 triệu NDT (hơn 7,7 tỷ đồng).

Ảnh minh hoạ: Sohu



Dẫu vậy, anh Trương không chấp nhận trả lại nhà. Nguyên nhân là do anh đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc và thời gian để cải tảo cũng như vận hành homestay. Người đàn ông này bất lực đến bật khóc, than thở: “Khoản bồi thường 2,1 triệu NDT mà chủ nhà đề cập không đủ bù đắp chi phí và công sức tôi đã bỏ ra.”

Sau nhiều lần thương lượng nhưng không thành, ông Vương đã đơn phương cắt điện nước, đồng thời dán thông báo "hoạt động trái phép" ở khu vực anh Trương kinh doanh. Để đòi lại quyền lợi cho mình, anh Trương đã khởi kiện ông Vương ra tòa, yêu cầu người này tiếp tục thực hiện hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho mình.

Tại phiên xét xử, hai bên tranh luận rất gay gắt, ai cũng cho mình đúng. Để chứng minh mình đúng, anh Trương xuất trình đầy đủ giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy... Trong khi đó, ông Vương một mực khẳng định homestay của anh Trương không đủ an toàn nhưng lại không đưa ra được bằng chứng thuyết phục.

Ảnh minh hoạ: Sohu

Tòa án địa phương nhận định hợp đồng thuê nhà do hai bên ký kết là hợp pháp, có giá trị ràng buộc theo quy định trong Bộ luật Dân sự Trung Quốc. Việc chủ nhà đơn phương chấm dứt hợp đồng với lý do “homestay không đủ an toàn” nhưng không chứng minh được cơ sở pháp lý đã cấu thành hành vi vi phạm hợp đồng.

Kết quả, tòa đưa ra phán quyết buộc ông Vương phải tiếp tục thực hiện hợp đồng cho thuê và bồi thường cho anh Trương 150.000 NDT (hơn 552 triệu đồng) do thiệt hại từ việc mất nước, mất điện.

Vụ việc này cho thấy, với người đi thuê, việc chuẩn bị đầy đủ giấy tờ pháp lý và chứng chỉ cần thiết là vô cùng quan trọng để bảo vệ quyền lợi khi xảy ra tranh chấp. Hợp đồng thuê cần được soạn thảo chặt chẽ, quy định rõ trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên. Khi có tranh chấp, thái độ kiên quyết, cùng bằng chứng đầy đủ, sẽ giúp người thuê đứng vững trước pháp luật và bảo vệ được lợi ích chính đáng của mình.