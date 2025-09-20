Bỏ ra 375 triệu, sở hữu ngay Lexus RX 400h để trải nghiệm công nghệ hybrid nhưng phải chấp nhận đánh đổi 1 điều

Một chiếc Lexus RX 400h đời 2007 đang được rao bán trên thị trường xe cũ. Người bán không công khai về odo mà xe đã lăn bánh. Mức giá sang tay là 375 triệu đồng. Trong tầm giá này, để mua xe mới người tiêu dùng chỉ có thể cân nhắc một số mẫu xe cỡ nhỏ như VinFast VF 3 (299 triệu), bản tiêu chuẩn Hyundai i10 (360 - 380 triệu). Còn trong phân khúc xe đã qua sử dụng, có thể lựa chọn một số mẫu xe Đức có tuổi đời khá sâu.

Quay trở lại chiếc Lexus RX 400h 2007 rao bán, ngoại thất của xe sơn màu xanh dương. Cảm quan tình trạng bên ngoài xe ở mức khá, lớp sơn không quá bóng bẩy. Chóa đèn pha đã có dấu hiệu ngả vàng nhẹ, đây là điều khó tránh khỏi với một chiếc xe 18 năm tuổi.

Là phiên bản hybrid nhưng người bán không đề cập đến tình trạng hệ thống pin sau gần 20 năm xuất xưởng. Thậm chí những thông tin rao bán cũng chỉ đề cập đến phần động cơ xăng. Theo tìm hiểu, việc thay thế pin của hệ thống hybrid trên Lexus RX 400h sẽ tiêu tốn của người dùng khoảng 100 - 300 triệu đồng.

Hiện chưa rõ những bộ phận liên quan tới hệ thống pin còn hoạt động ổn định tốt không, hay đã bị "ngắt" hoạt động hoàn toàn. Lý do bởi tại Việt Nam, có những xưởng sửa chữa nhận chuyển đổi hệ thống điện của xe hybrid có tuổi đời sâu sang thành chỉ hoạt động hoàn toàn bằng động cơ xăng như xe thông thường.

Trong khoang cabin, chiếc Lexus RX 400h ở mức chấp nhận được. Ghế ngồi bọc da màu sáng nhưng không có nhiều vết sờn rách, rạn nứt hay ố bẩn. Có chăng phần logo Lexus trên vô lăng đã bị bong tróc lớp mạ chrome sau 18 năm sử dụng.

Các tiện ích bên trong cabin bao gồm ghế trước chỉnh điện tích hợp sưởi ấm, cửa sổ trời, điều hòa 2 vùng, 8 túi khí, màn hình giải trí trên trần,... Màn hình trung tâm thuộc loại nguyên bản, đã cũ nên không có những tiện ích kết nối điện thoại như ngày ngay.

Về dẫn động, Lexus RX 400h nguyên bản sử dụng máy xăng 3.3L, công suất cực đại 208 mã lực và 288 Nm mô-men xoắn. Ngoài ra, xe có 2 mô-tơ điện gồm 1 ở bánh trước cho công suất 165 mã lực và 333 Nm mô-men xoắn, trong khi mô-tơ còn lại đặt ở bánh sau sản sinh 67 mã lực và 130 Nm. Tổng công suất kết hợp được Lexus công bố là mức 268 mã lực và toàn bộ sức mạnh đều đi qua hộp số CVT.

Hãng xe Nhật Bản cho biết khi di chuyển ở điều kiện thông thường Lexus RX 400h sẽ sử dụng sức mạnh từ động cơ xăng và mô-tơ điện ở bánh trước. Trong khi mô-tơ điện bánh sau sẽ chỉ hoạt động khi tăng tốc hoặc trường hợp bánh trước mất độ bám. Nhờ hệ dẫn động hybrid, chiếc Lexus RX 400h có mức tiêu hao mức nhiên liệu khá tiết kiệm so với bản RX 350 thuần xăng cùng đời.