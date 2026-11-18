Vụ rơi máy bay vận tải quân sự An-12 đã gây thiệt hại lớn cho Quân đội Nga cả về phương tiện lẫn nhân lực.

Bộ Quốc phòng Nga vừa chính thức xác nhận vụ tai nạn máy bay vận tải quân sự An-12 tại vùng Kemerovo.

Theo dữ liệu cập nhật từ hiện trường, có 19 người trên chiếc phi cơ vào thời điểm xảy ra thảm kịch, bao gồm cả các thành viên phi hành đoàn. Tất cả đều thiệt mạng.

Giới chức quân sự đã làm rõ sự cố kỹ thuật là nguyên nhân sơ bộ dẫn đến vụ tai nạn máy bay.

Theo báo cáo ban đầu từ hiện trường, chiếc An-12 đang trên chuyến bay quá cảnh và đã rơi xuống một cánh đồng gần làng Yagunovo thuộc huyện Kemerovo, không xa thủ phủ khu vực. Nhân chứng cho biết máy bay bốc cháy giữa không trung trước khi rơi.

Vụ tai nạn đã làm văng mảnh vỡ trên một khu vực rộng lớn, nhưng không có nhà dân hay thương vong nào được ghi nhận. Không có hàng hóa nguy hiểm nào trên máy bay.

Trung tâm ứng phó khẩn cấp do Thống đốc vùng Kemerovo - ông Ilya Seredyuk dẫn đầu, cùng với các đơn vị thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp, cơ quan thực thi pháp luật và những nhà điều tra quân sự vẫn đang tiếp tục làm việc tại hiện trường vụ tai nạn.

Bên cạnh đó, một ủy ban đặc biệt từ Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã được cử đến hiện trường để xác định chính xác hoàn cảnh và nguyên nhân gây ra thảm họa.

Máy bay vận tải quân sự An-12 của Nga hiện đã rất cao tuổi.

Nguyên mẫu An-12 đầu tiên (số hiệu 7900101) được chế tạo tại Irkutsk thực hiện chuyến bay thử nghiệm vào ngày 16/12/1957, với động cơ Kuznetsov NK-4. Hơn 900 chiếc khác được trang bị động cơ AI-20K gồm cả phiên bản dân sự và quân sự.

Từ khi chính thức được giới thiệu vào năm 1959 cho đến khi kết thúc sản xuất vào năm 1973 tại Liên Xô, đã có tổng cộng 1.248 chiếc An-12 xuất xưởng. Điều này có nghĩa chiếc An-12 "trẻ tuổi" nhất của Không quân Nga cũng đã 53 năm tuổi.