''Đào giếng lấy nước uống, cày ruộng lấy cơm ăn'' - câu nói của người xưa nhưng là miêu tả về cuộc sống của cặp vợ chồng 9X, Thượng Kiếm Ba và Vạn Đình Đình ở Quảng Thuỷ, Hồ Bắc, Trung Quốc.

Trước khi rời Bắc Kinh về quê, Thượng Kiếm Ba, 29 tuổi vốn là một kỹ sư cơ khí. Anh từng làm việc trong một nhà máy ô tô rồi chuyển sang trang trại sinh thái. Sau nhiều lần đổi công việc anh vẫn cảm thấy mông lung, bất định.

''Tôi không biết mình muốn sống như thế nào nhưng những hình ảnh về cuộc sống gần gũi với thiên nhiên từ thời còn nhỏ luôn hiện về trong tôi'', anh nói.

Khi bắt đầu có những thay đổi lớn trong suy nghĩ, Kiếm Ba gặp vợ của mình, người cũng yêu thích cuộc sống gắn liền với thiên nhiên. Năm 2016, sau chuyến thăm cộng đồng sinh thái ở Thái Lan, cả hai đã ấn tượng trước cặp vợ chồng dành 6 năm để biến một cánh đồng cát thành cả khu rừng.

Năm 2018, vợ chồng Kiếm Ba quyết định về quê Hồ Bắc, tạo dựng cuộc sống gần gũi với thiên nhiên đúng với mong ước.

Với số vốn 230.000 NDT, hai vợ chồng quyết định dựng nhà trên trang trại vịt cũ của bố mẹ. Công trình này không sử dụng bê tông, cốt thép hay bất kì vật liệu xây dựng hiện đại nào. Căn nhà có kiến trúc giống như pháo đài của người Hobbit trong phim ''Chúa tể của những chiếc nhẫn'' được xây dựng hoàn toàn thủ công, chỉ dùng đất sét và rơm.

Vạn Đình Đình chịu trách nhiệm thiết kế còn phần trang trí được anh chồng đảm nhiệm, họ cùng nhau đắp lên ngôi nhà mơ ước. Vật liệu xây nhà được trộn thành từng khối và thành phần chính gồm đất sét, cát và rơm. Phần mái được chọn lọc từ cỏ tranh phù hợp, kết hợp kỹ thuật đan để tạo mái lợp có khả năng chống thấm và cách nhiệt, với tuổi thọ lên tới 70 năm.

Gia chủ không dùng tủ làm tốn diện tích, thay vào đó họ tạo các không gian lưu trữ ngay trên tường đất để làm giá sách, nơi cất đồ... giúp mọi thứ trông vẫn gọn gàng mà đẹp mắt.

Căn nhà không chỉ là nơi sống lý tưởng, gần gũi với thiên nhiên mà còn đảm bảo độ thoáng mát vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Mùa hè gia chủ không cần dùng điều hoà nhờ hệ thống địa nhiệt thông qua ống ngầm. Theo tính toán của 2 vợ chồng, khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C, dưới lòng đất 2m chỉ 25 độ C. Không khí mát được dẫn vào phòng qua ống ngầm, nên nhiệt độ trong nhà luôn thấp hơn bên ngoài khoảng 10 độ C.

Ngoài căn nhà chính, hai vợ chồng còn làm nhà kính để ươm giống cây mùa xuân, làm xà phòng mùa hè và trồng cây vào mùa thu. Họ cũng có một căn nhà đất là nơi tiếp đón các tình nguyện viên từ khắp nơi. Hai vợ chồng cũng xây một lò nướng để có thể làm rất nhiều đồ ăn vặt.

Từ khi về quê xây nhà, hai vợ chồng Kiếm Ba tự trồng trọt, chăn nuôi để cung cấp thực phẩm hàng ngày. Thay vì mua bên ngoài, họ còn tự làm thêm trà, sữa tắm và kem đánh răng bằng các nguyên liệu tự nhiên, tốt cho sức khoẻ. Đồng thời các sản phẩm này cũng được bán để tăng thêm thu nhập.

Hai vợ chồng quy định thời gian làm việc cố định là 6 tiếng. Họ thay phiên nhau nấu ăn, rửa bát, buổi tối lại ngồi trò chuyện, chơi nhạc, khiêu vũ. Sau 5 năm bỏ phố về quê, Kiếm Ba nói anh đang thảnh thơi tận hưởng không gian yên bình, được làm công việc gần gũi thiên nhiên mỗi ngày.

Thời gian đầu, anh chị cũng đối diện với nhiều lời dị nghị và phản đối. Tuy nhiên với sự quyết tâm, gia đình anh không chỉ thay đổi được cuộc sống của chính mình mà còn tạo dựng được môi trường sống tốt cho các con.

Theo Sina

