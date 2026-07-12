Bỏ phố về quê, người đàn ông 8X dành 3 năm biến ngôi nhà cũ thành khu vườn 1.700m²: Không chỉ xây nơi ở, anh còn xây một chốn để cả gia đình trở về

Từ nền móng của ngôi nhà cũ giữa vùng quê, một kiến trúc sư cảnh quan đã dành ba năm để tạo nên khu vườn rộng 1.700m² với sáu khối nhà, suối nước, thác nhỏ, vườn rau và hàng trăm loài cây. Không đơn thuần là một công trình kiến trúc, nơi đây còn là món quà dành cho cha mẹ tuổi già và là lời hồi đáp cho giấc mơ được trở về quê hương sau nhiều năm bôn ba.

Sau nhiều năm lập nghiệp nơi thành phố, ngày càng có nhiều người trẻ lựa chọn quay về quê hương Hồ Nam (Trung Quốc) để tìm kiếm một nhịp sống chậm hơn. Với Xiong Liang, kiến trúc sư cảnh quan sinh năm 1983, quyết định ấy không phải sự "rút lui", mà là hành trình hoàn thành giấc mơ đã theo anh từ thuở thiếu thời.

Ba năm biến ngôi nhà cũ thành khu vườn trong mơ

Năm 2023, Xiong Liang trở về quê nhà ở Lưu Dương (Hồ Nam, Trung Quốc), bắt tay cải tạo khu đất rộng khoảng 1.700m² vốn là nơi cha mẹ sinh sống nhiều năm.

Thay vì san phẳng địa hình để xây mới, anh quyết định giữ nguyên sườn núi, các cao độ tự nhiên và những dấu vết cũ của khu đất. Sau ba năm thi công, nơi đây trở thành một tổ hợp gồm sáu khối nhà liên kết bằng sân vườn, đường dạo, suối nước và thác nhỏ, tạo nên không gian vừa hiện đại vừa đậm chất thiên nhiên.

Điểm đặc biệt của khu vườn là mọi công trình đều "thuận theo địa hình". Những con đường uốn lượn theo sườn núi, hồ nước và thác được bố trí để dòng chảy vận hành tự nhiên, tạo cảm giác như khu vườn vốn đã tồn tại từ rất lâu.

Ngay cả tảng đá nặng khoảng 70 tấn cũng được giữ lại và đưa vào thiết kế thay vì phá bỏ.

Sáu ngôi nhà, một mái ấm cho nhiều thế hệ

Khu đất được chia thành sáu không gian với chức năng khác nhau.

Ngôi nhà chính là nơi cha mẹ và gia đình anh sinh hoạt khi trở về quê. Bên cạnh là phòng khách nhìn ra núi và dòng nước, phòng làm việc giữa rừng cây, khu uống trà, đình ngắm trăng trên đỉnh đồi cùng các khu vực sinh hoạt ngoài trời.

Thiết kế nội thất được tối giản để nhường chỗ cho những không gian chung rộng rãi, nơi các thành viên có thể quây quần, tiếp khách hoặc tổ chức những bữa cơm gia đình.

Từ bất kỳ căn phòng nào cũng có thể nhìn thấy cây cối, mặt nước hoặc những khoảng xanh thay đổi theo từng mùa.

Khu vườn thay đổi theo bốn mùa

Điều khiến nhiều người ấn tượng nhất là hệ thực vật phong phú với gần 100 loài cây.

- Mùa xuân có hoa anh đào, cẩm tú cầu và đỗ quyên.

- Mùa hè là sắc tím của tử vi.

- Mùa thu nổi bật với phong đỏ, bạch quả vàng và những tán cây chuyển màu.

- Đến mùa đông, hoa trà và hoa mận tiếp tục mang lại sức sống cho khu vườn.

Ngoài các loại cây cảnh, gia đình còn duy trì vườn rau, ao cá, ruộng lúa và khu vực trồng hồng để làm hồng treo gió – những hình ảnh gắn liền với ký ức tuổi thơ của anh.

Giấc mơ được đánh đổi bằng nhiều năm gian khó

Ít ai biết rằng, để có được khu vườn hôm nay, Xiong Liang từng trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn.

Sinh ra trong một gia đình ở nông thôn, anh theo học ngành kiến trúc cảnh quan từ năm 16 tuổi. Sau khi tốt nghiệp, anh rời quê với mong muốn theo đuổi nghề nhưng liên tục thất bại.

Có thời điểm, anh và bạn bè phải bán báo, nhặt rác, ngủ dưới gầm cầu vì không tìm được việc làm. Khi không còn tiền, cả hai chỉ đủ mua vài chiếc bánh bao cũ để cầm hơi.

Thế nhưng, những trải nghiệm ấy không khiến anh từ bỏ ước mơ.

Sau này, anh làm việc trong ngành thiết kế cảnh quan, mở nhà hàng, tích lũy kinh nghiệm và có cơ hội đi nhiều nước để học hỏi nghệ thuật làm vườn. Chính những năm tháng ấy đã giúp anh từng bước hiện thực hóa giấc mơ thuở nhỏ.

Món quà ý nghĩa nhất dành cho cha mẹ

Nếu khu vườn là giấc mơ của Xiong Liang thì với cha mẹ anh, đây lại là món quà của tuổi già.

Người cha mỗi sáng dậy sớm quét sân, cho cá ăn rồi ngồi bên hồ nước ngắm cảnh vào buổi chiều.

Người mẹ dành phần lớn thời gian chăm sóc vườn rau, thu hoạch rau quả và chuẩn bị những bữa cơm gia đình.

Nhịp sống vốn chỉ xoay quanh việc thăm hàng xóm hay chơi bài nay trở nên phong phú hơn nhờ khu vườn.

Theo Xiong Liang, điều anh hạnh phúc nhất không phải là công trình được nhiều người biết đến, mà là việc cha mẹ có một nơi thật sự muốn gắn bó trong những năm tháng nghỉ hưu.

"Đây vừa là điểm kết thúc, vừa là điểm khởi đầu"

Sau khi hoàn thành khu vườn, Xiong Liang bán căn nhà ở thành phố. Hiện gia đình chia thời gian sinh sống giữa Hàng Châu và quê nhà Hồ Nam.

Mỗi lần trở về, anh dành thời gian cắt tỉa cây, đọc sách trong phòng làm việc hoặc cùng cha mẹ chăm sóc khu vườn.

Với anh, khu vườn này không chỉ đánh dấu việc hoàn thành giấc mơ thời thơ ấu mà còn mở ra một lối sống mới, nơi con người sống gần thiên nhiên, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và tìm lại sự bình yên giữa nhịp sống hiện đại.

Anh chia sẻ rằng, nếu có thể tiếp tục chăm sóc khu vườn thêm vài chục năm nữa, đó sẽ là cuộc sống mà mình luôn mong muốn.