Bộ phim nhận tràng vỗ tay dài 9 phút tại Cannes 2025 chính thức trình chiếu tại Việt Nam

"Em sẽ khử anh" (tên gốc: Die my Love) với sự tham gia diễn xuất của cặp nam nữ chính Jennifer Lawrence và Robert Pattinson. Bộ phim từng được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2025 và xuất sắc nhận được tràng vỗ tay kéo dài 9 phút của khán giả.

"Em sẽ khử anh" (Die my Love) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nổi tiếng người Argentina - Ariana Harwicz. Bộ phim được giới chuyên môn đánh giá là "một cuộc khám phá siêu thực, dữ dội, xen lẫn yếu tố hài đen về hội chứng trầm cảm sau sinh".

Một số hình ảnh trong phim.

"Em sẽ khử anh" lấy bối cảnh tại một vùng nông thôn hẻo lánh nước Mỹ, sau khi nhà văn Grace từ giã cuộc sống tất bật ở New York để chuyển về quê sinh sống cùng người bạn đời của mình là Jackson (do Robert Pattinson thủ vai).

Những tưởng cặp vợ chồng này sẽ có những ngày tháng hạnh phúc bình dị nhưng bi kịch đã ập tới sau khi Grace phát hiện mình mắc chứng trầm cảm sau sinh và rối loạn lưỡng cực.

Khoảng thời gian Grace bị bỏ lại một mình để chăm sóc đứa con mới chào đời trong căn nhà tồi tàn cũ kỹ nằm nép mình bên khu rừng xa xôi ở Montana, còn Jackson thì phải đi làm cả ngày khiến Grace rơi vào khủng hoảng trầm trọng.

Cảm xúc ngày càng tồi tệ khi cô nghi ngờ chồng của mình có mối quan hệ "vụng trộm" bên ngoài. Cuộc sống của Grace rơi vào bế tắc là lúc cô luôn tưởng tượng về hình ảnh của một người đàn ông bí ẩn đeo bám mình.

Càng về sau, hình ảnh và âm thanh càng dữ dội như đang khắc họa trạng thái tâm lý bất ổn của nữ chính. Khoảnh khắc Grace và Jackson điên cuồng tổn thương nhau càng để lại nhiều nỗi trăn trở về tình yêu với hôn nhân và trách nhiệm của những người làm cha mẹ với con cái của mình.

Đạo diễn Lynne Ramsay đã chọn Liên hoan phim Cannes 2025 là nơi trình chiếu đầu tiên cho "Em sẽ khử anh" và nhận được vô số lời khen từ giới chuyên môn cũng như báo giới. Trailer của phim vừa được chính thức ra mắt khán giả Việt tối 18/11 vừa qua.