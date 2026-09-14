Bộ phim khiến khán giả khóc hết nước mắt

Phim truyền hình "Lan Hương như cố" do Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính vừa ra mắt đã đạt thành tích khả quan. Nội dung kịch tính, giàu cảm xúc khiến khán giả không kìm được nước mắt.

Trang QQ đưa tin phim cổ trang Lan Hương như cố lên sóng ngày đầu đã gây sốt với kịch bản kịch tính, khắc họa biến cố diệt môn và hành trình sinh tồn của nữ chính Thẩm Gia Lan/Hứa Lan Hương do Đàm Tùng Vận thể hiện.

Đàm Tùng Vận gây sốt

Ngay trong tập đầu, khán giả khóc hết nước mắt khi gia tộc họ Thẩm của nữ chính bị vu oan, mắc tội khi quân, nam nhân bị xử tử, phụ nữ bị đưa vào Giáo Phường Ty. Thẩm Gia Lan từ tiểu thư quý tộc rơi xuống vũng bùn trở thành người hầu thân mang tội.

Không muốn mang nỗi nhục nhã, các phu nhân, tiểu thư lựa chọn tự vẫn. Mẹ của Thẩm Gia Lan tự tay bóp chết con gái, nhưng sau đó bỗng tỉnh lại. Bà không thể giết con lần hai vì vậy quyết định tráo đổi thân phận của Thẩm Gia Lan với con gái một vợ chồng nghèo từng chịu ơn bà. Từ đó, Thẩm Gia Lan sống dưới thân phận Hứa Lan Hương, tìm cách giải oan cho gia tộc.

Phim mới của Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa gây sốt.

Những tình tiết dồn dập, đau khổ, bất lực của tập một được đánh giá cao. Nội dung hấp dẫn khiến khán giả mong chờ các tập tiếp theo, giúp điểm nhiệt độ của phim tăng từ 23.000 lên 27.000 chỉ sau một ngày, dù không có nhiều hoạt động quảng bá rầm rộ. Danh tiếng phim chủ yếu đến từ lời khen truyền miệng của khán giả như "Khóc hết một bịch khăn giấy", "Tác phẩm kéo tôi lại với phim truyền hình truyền thống".

Ngoài kịch bản được khen chặt chẽ, logic, diễn xuất của dàn diễn viên từ chính đến phụ đều có điểm sáng, được khen hoàn toàn phù hợp với vai diễn, tái hiện được phong thái cổ đại của nhân vật, không chút gượng ép.

Theo trang 163, Đàm Tùng Vận không phải ngôi sao lưu lượng, ngoại hình không quá nổi bật nhưng diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Trong thời điểm khủng hoảng, trí thông minh và sức mạnh nội tâm của cô tự nhiên bộc lộ. Thẩm Gia Lan bình tĩnh giải mã khó khăn và xoay chuyển tình thế chỉ bằng vài lời nói, bằng sự khôn ngoan nhẹ nhàng. Đó là lưỡi dao sắc bén trong sự kiềm chế, một dòng chảy ngầm dưới mặt nước tĩnh lặng.

Đàm Tùng Vận luôn là cái tên đảm bảo chất lượng tác phẩm.

Nữ phụ Triệu Tinh Đường do Lý Mộng thể hiện là người đầu tiên có cảnh quay bùng nổ trong bộ phim. Cảnh cô đếm bạc và khẳng định: "Nó là thứ đáng yêu nhất trong phủ này", được khán giả yêu thích và lan truyền vì hợp với tâm lý "yêu tiền" của người xem.

Lý Mộng từng diễn nhiều vai phản diện, ánh mắt sắc bén đầy uy quyền. Cô cũng thể hiện được sự kiêu ngạo của tiểu thư xuất thân giàu có. Nhưng ẩn dưới vẻ ngoài tàn nhẫn là nỗi tuyệt vọng về số phận, giúp nhân vật đa chiều và sống động.

Nam diễn viên Phan Nghị Hồng đột ngột trở nên nổi tiếng nhờ vai diễn giả gái đẹp hơn nhiều sao nữ, thậm chí khán giả chỉ nhìn hình, chưa biết rõ nhân vật còn không nhận ra Nghị Hồng.

Dàn sao nhí cũng góp sức trong thành công của bộ phim. Trong đó, cô bé Lý Chỉ Mặc đóng vai Thẩm Gia Liên, tiểu thư nhỏ nhất của Thẩm phủ được khen ngợi đáng yêu, tự nhiên.

Cảnh phim đếm tiền của Lý Mộng khiến khán giả thích thú. Cảnh quay cũng thể hiện sự bất lực, tuyệt vọng đằng sau vẻ ngoài tàn nhẫn, mưu mô của nhân vật.

Làn gió mới của dòng phim cổ trang

Đoàn phim Lan Hương như cố còn mạnh tay đầu tư bối cảnh, xây dựng phim trường rộng hơn 161.000 m2 để quay phim. Cảnh quan khu vườn, hành lang uốn lượn và sân thượng ven sông, tất cả đều được xây dựng tỉ mỉ theo triết lý thiết kế vườn truyền thống.

Khi máy quay ghi lại bối cảnh, những phiến đá xanh với lớp gỉ thời gian, những ô cửa sổ chạm khắc lọc ánh sáng và bóng đổ lấp lánh tạo nên không khí cổ đại.

Nhiều khán giả nhận xét tác phẩm là làn gió mới trong loạt phim cổ trang năm nay. Theo trang 163, Lan Hương như cố như đòn giáng mạnh, tấn công trực diện vào tình trạng hiện tại của các bộ phim cổ trang sản xuất hàng loạt, dựng bối cảnh nghèo nàn, tư duy làm phim kiếm tiền nhanh chóng.

Hiện tại, nhiều nền tảng lựa chọn con đường thu lợi nhuận nhanh bằng lưu lượng truy cập, mời các diễn viên là ngôi sao nổi tiếng nhưng diễn xuất kém cỏi. Lan Hương như cố trân trọng khán giả bằng cách xây dựng tỉ mỉ từng nhân vật, kết hợp với bối cảnh thực thể hiện sự khéo léo và tinh tế trong từng khâu.

Bối cảnh phim được xây dựng xa hoa, tỉ mỉ.

Mặt khác, cũng có nhiều khán giả cho rằng mạch phim khá chậm, cách PR của tác phẩm còn dựa hơi phim cổ trang đình đám trước đó là Minh Lan truyện.