Bố ôm 2 con nhỏ nghi nhảy sông giữa đêm ở Nghệ An: Đau xót thứ để lại trên bờ

Sáng 14/10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) đang khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện khẩn trương tìm kiếm 3 bố con nghi nhảy cầu Bến Thủy (nối 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh) mất tích, theo nguồn tin trên báo Sức khỏe & Đời sống. Tại hiện trường, người thân của các nạn nhân túc trực để theo dõi công tác tìm kiếm.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao thông tin một người đàn ông ôm 2 con nhỏ, nghi nhảy cầu Bến Thủy mất tích. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ đêm ngày 13/10, người dân đi qua cầu Bến Thủy thì thấy có 1 người đàn ông cùng 2 cháu bé đứng trên cầu. Nhưng chỉ ít phút sau thì cả 3 đột ngột biến mất. Người dân cũng phát hiện tại vị trí 3 bố con đứng có một chiếc xe máy mang BKS BKS 37M1-897.XX cùng 2 chiếc cặp sách bị bỏ lại nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Chiếc xe máy cùng 2 cặp sách trẻ nhỏ để lại ở hiện trường. (Ảnh: VietNamNet)

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân từ tối 13/10 nhưng chưa có kết quả.

Sau khi nhận thông tin, các lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm suốt đêm nhưng không tìm thấy các nạn nhân. Đến sáng ngày 14/10, công tác tìm kiếm vẫn đang được diễn ra.

Theo nguồn tin trên báo Người Lao Động, cơ quan chức năng cho hay người đàn ông nghi ôm 2 con nhảy cầu là anh V.V.D. (32 tuổi, ở xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An). 2 con của anh D. lần lượt 5 tuổi và 4 tuổi. Nguyên nhân dẫn đến sự việc vẫn chưa được xác định.

Người thân các nạn nhân đã có mặt tại hiện trường, theo dõi việc tìm kiếm vào sáng 14/10. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Thông tin trên khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót: "Không biết có chuyện gì mà người bố lại làm điều dại dột như vậy, thương 2 cháu nhỏ, nhìn chiếc ba lô của cháu để lại trên bờ mà thắt lòng. Mong sẽ có phép màu nào đó sẽ đến, để 3 bố con trở về bình an"; "Cuộc sống bây giờ nhiều khó khăn, áp lực, nhưng xin mỗi người hãy chậm lại, hãy bình tĩnh, mọi chuyện đều có cách giải quyết, đừng nên làm chuyện dại dột như thế này".