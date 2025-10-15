Bố ôm 2 con nhảy cầu Bến Thủy: Tìm thấy thi thể 2 cháu bé trên sông Lam

Sau gần 2 ngày tìm kiếm, đến chiều 15/10 các lực lượng cứu hộ ở Nghệ An cho biết đã tìm thấy thi thể 2 cháu gái V.H.B. (5 tuổi) và V.G.T. (4 tuổi) ở khu vực gần cầu Cửa Hội, cách vị trí người bố ôm 2 con nhảy cầu tự tử hơn 10km.

Hiện lực lượng chức năng đang đưa thi thể các cháu vào bờ để tổ chức an táng theo phong tục địa phương. Sau đó tiếp tục tìm kiếm thi thể người bố.

Thi thể của nạn nhân được tìm thấy trên sông Lam, gần cầu Cửa Hội

Trước đó, khoảng 22h ngày 13/10, người dân đi qua cầu Bến Thủy bắc qua sông Lam (nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện một chiếc xe máy mang biển kiểm soát Nghệ An dựng trên cầu. Bên cạnh xe máy có hai chiếc cặp học sinh. Người dân nghi ngờ có người nhảy cầu xuống sông tự tử.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng ngay lập tức có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm.

Theo thông tin ban đầu, người bố ôm theo hai con nhỏ rồi bất ngờ nhảy xuống sông Lam. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến những người chứng kiến không kịp can ngăn. Người bố là anh V.V.D. (32 tuổi, trú xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An). Hai cháu nhỏ, một cháu sinh năm 2020 và một cháu sinh năm 2021.

Hiện lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ.



