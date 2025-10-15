Cận cảnh hiện trạng hầm chui gần 800 tỷ đồng sau khi bị ngập như bể bơi

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho biết, mặc dù mưa ngập gây ảnh hưởng đến việc thi công và tiến độ chung của dự án, nhưng Ban vẫn đang yêu cầu các nhà thầu hoàn thành công trình từ nay đến cuối năm 2025.

Dự án hầm chui Vành đai 2,5 được UBND thành phố Hà Nội khởi công ngày 6/10/202, có tiến độ hoàn thành năm 2025. Dự án có tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông thành phố Hà Nội là chủ đầu tư; Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4 là nhà thầu thi công chính.