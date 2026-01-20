Vừa qua, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và một số tỉnh đề xuất bổ sung biên chế cấp xã và giao biên chế giai đoạn để đáp ứng khối lượng công việc.

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ, thực hiện Kết luận số 163-KL/TW, Kết luận số 174-KL/TW, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động quyết định, bố trí biên chế làm việc tại các cơ quan thuộc khối chính quyền và đảng, đoàn thể ở địa phương trong tổng số biên chế năm 2025 đã được Ban Tổ chức Trung ương giao.

Địa phương căn cứ vào vị trí việc làm và các tiêu chí quan trọng khác để bố trí biên chế cho phù hợp.

Thực hiện ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương và Văn bản số 9671-CV/BTCTW, trên cơ sở đề xuất nhu cầu biên chế của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương dự thảo báo cáo đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 của các bộ, ngành, địa phương để báo cáo Bộ Chính trị.

Trong đó, Bộ Nội vụ đề xuất nguyên tắc, dự kiến phương án xác định nhu cầu biên chế giai đoạn 2026-2031 tại các đơn vị hành chính cấp xã trên cơ sở bố trí công chức theo cơ cấu vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức ở cấp xã (có điều chỉnh theo tiêu chí về dân số, yếu tố đặc thù như miền núi, vùng cao).

Sau khi biên chế giai đoạn 2026-2031 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, địa phương tiếp tục căn cứ vào các tiêu chí vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao; quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp xã…để chủ động bố trí và giao biên chế cho phù hợp, bảo đảm không làm tăng số biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao giai đoạn 2026-2031.

Xem xét điều chuyển biên chế

Nội dung quan trọng khác cũng được một số bộ ngành, địa phương đề xuất liên quan đến điều chuyển biên chế sự nghiệp thành biên chế công chức và giao biên chế công chức đối với một số tổ chức hành chính đặc thù của bộ, ngành, địa phương.

Về việc điều chuyển biên chế sự nghiệp thành biên chế công chức, Bộ Nội vụ đã tổng hợp, báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế khi đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026. Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương dự thảo báo cáo đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 của các bộ, ngành, địa phương.

Sau khi hoàn tất dự thảo sẽ báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định, trong đó có nội dung đề xuất về việc điều chuyển biên chế sự nghiệp thành biên chế công chức trong một số cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và giao biên chế công chức cho một số cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước có cơ chế tài chính đặc thù, chưa được giao biên chế công chức.