3 nhóm vị trí việc làm

Chiều 31/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật, pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua.

Thông tin tại họp báo về Luật Viên chức , Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, luật vừa được Quốc hội thông qua nhằm đổi mới toàn diện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo vị trí việc làm; tạo cơ chế liên thông nguồn nhân lực giữa khu vực công và khu vực tư; thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao…

Lấy vị trí việc làm là căn cứ tuyển dụng, bổ nhiệm, trả lương viên chức.

Về quản lý viên chức theo vị trí việc làm, ông Long nhấn mạnh, lần sửa đổi luật này sẽ lấy vị trí việc làm là căn cứ chính để thực hiện tuyển dụng, bố trí, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức.

Theo đó, luật quy định việc tuyển dụng được thực hiện theo 2 hình thức: thi tuyển và xét tuyển; bổ sung quy định về tiếp nhận đối với người có kinh nghiệm công tác ở cả khu vực công và khu vực tư vào làm viên chức.

Đồng thời, luật cũng xác định vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập gồm 3 nhóm: Vị trí việc làm quản lý; vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; và vị trí việc làm hỗ trợ.

Viên chức được loại trừ, miễn giảm trách nhiệm trong trường hợp nào?

Điểm mới quan trọng khác, theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, lần sửa đổi này đã bổ sung, hoàn thiện quy định về nghĩa vụ, quyền của viên chức. Qua đó, luật cho phép viên chức ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp ở bên ngoài đơn vị sự nghiệp công lập; tham gia góp vốn, điều hành các doanh nghiệp nếu pháp luật về phòng chống tham nhũng không cấm…

Luật sửa đổi cũng bổ sung quy định xem xét, loại trừ, miễn giảm trách nhiệm đối với trường hợp viên chức đã thực hiện theo đúng quy định về thẩm quyền, không vụ lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn gây ra thiệt hại vì lý do khách quan.

Về chính sách liên thông, theo ông Long, luật quy định hình thức tiếp nhận vào làm viên chức đối với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng, năng khiếu đặc biệt, người có kinh nghiệm phù hợp; bổ sung cơ chế ký hợp đồng đối với chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc…

Điểm đáng chú ý khác, luật cũng đổi mới cơ chế đánh giá viên chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân và xã hội.

"Luật quy định nguyên tắc, thẩm quyền đánh giá bảo đảm thường xuyên, liên tục, đa chiều dựa trên kết quả, sản phẩm công việc, chất lượng dịch vụ công và sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp", ông Long cho hay.

Luật Viên chức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.