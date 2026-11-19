Bộ Nội vụ dự kiến thực hiện giảm khoảng 11% biên chế công chức và 10% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ trong giai đoạn 2027-2031.

Đây là một trong những nội dung được báo cáo tại cuộc làm việc giữa Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ chiều ngày 18/11 về rà soát vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế.

Cuộc làm việc nhằm triển khai Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị, đánh giá kết quả hoàn thiện vị trí việc làm, cơ cấu đội ngũ cán bộ và xây dựng phương án biên chế từng năm giai đoạn 2027-2031. Việc khảo sát được thực hiện trên cơ sở hồ sơ, dữ liệu và sản phẩm cụ thể, kết hợp kiểm tra, đối chiếu trực tiếp.

Cuộc làm việc giữa Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ chiều ngày 18/11 về rà soát vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế - Ảnh: Trung Kiên

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về vị trí việc làm, biên chế

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn công tác, nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, có ý nghĩa thiết thực đối với công tác quản trị tổ chức và quản trị nhân lực.

Theo ông Hà Minh Hải, dữ liệu của các đơn vị cơ bản đã được cập nhật. Các cơ quan được giao nhiệm vụ cũng xây dựng nguyên tắc, bộ chuẩn phục vụ kiểm định, đánh giá. Hai bên tiếp tục rà soát các công cụ, danh mục khung tham chiếu và biểu mẫu đánh giá, hoàn thiện bộ chuẩn làm căn cứ triển khai thống nhất. Nhiệm vụ này sẽ tiếp tục được chuẩn hóa trong năm 2027.

Trao đổi về công tác dữ liệu, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, Bộ được giao tổng hợp chung dữ liệu của khối Chính phủ. Theo Thứ trưởng, việc xây dựng cổng thông tin đồng bộ và cơ sở dữ liệu về vị trí việc làm, biên chế phải xuất phát từ thực tiễn công việc của các cơ quan, đơn vị.

"Đây là nền tảng cốt lõi để hoàn thiện thành mô hình bản sao số, tiến tới hình thành nền tảng dùng chung thống nhất cho cả hệ thống chính trị", Thứ trưởng Trương Hải Long nhấn mạnh.

Thứ trưởng cũng cho biết, bên cạnh nhiệm vụ về dữ liệu kê khai, Bộ Nội vụ đang triển khai chuyên đề về phân cấp, phân quyền, giao Vụ Tổ chức - Biên chế chủ trì. Bộ đang tập trung làm rõ các nội dung trọng tâm để hoàn thành báo cáo trước ngày 20/11/2026 theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: Trung Kiên

Làm rõ trách nhiệm phân cấp

Báo cáo tại cuộc làm việc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế Bộ Nội vụ Vũ Hải Nam cho biết, theo Kế hoạch số 84-KH/BTCTW ngày 17/11/2026, có 383 nhiệm vụ cấp xã có dấu hiệu phân cấp, ủy quyền chưa triệt để.

Bộ Nội vụ sẽ đề nghị các bộ, ngành rà soát từng nhiệm vụ, xác định những bất cập và đề xuất phương án xử lý. Việc phân cấp, ủy quyền cần phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương.

Ông Nam lưu ý cần phân biệt giữa yêu cầu bổ sung biên chế và nâng cao năng lực cán bộ. Có những nhiệm vụ đủ điều kiện phân cấp xuống địa phương nhưng hiện vẫn do cấp trên thực hiện vì năng lực cơ sở chưa đáp ứng. Trong trường hợp này, trọng tâm là đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ, không nhất thiết phải tăng biên chế.

Về phương án biên chế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nội vụ Nguyễn Tuấn Ninh cho biết Bộ dự kiến giảm khoảng 11% biên chế công chức và 10% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2027-2031. Việc giảm được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm đến năm 2031 đúng số lượng biên chế được giao.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: Trung Kiên

Lấy hiệu quả phục vụ người dân làm thước đo

Kết luận cuộc làm việc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện dữ liệu kê khai công việc, nhất là các nội dung về câu lệnh và chỉ số quản trị. Phương án biên chế phải tuân thủ Kết luận số 40-KL/TW ngày 2/6/2026 của Bộ Chính trị; Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ phải đi đầu trong thực hiện.

Đối với phân cấp, phân quyền, ông Hà Minh Hải nhấn mạnh cần xác định rõ nhiệm vụ của Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã, lấy yêu cầu gần dân, sát dân, tạo thuận lợi cho người dân làm căn cứ. Năng lực cán bộ cần được nâng cao trong quá trình triển khai, không nên trở thành lý do để duy trì những nhiệm vụ mà cấp dưới có thể đảm nhận.

Ông cũng đề nghị tập trung rà soát các lĩnh vực đất đai, dự án và thủ tục đầu tư. Thực tế có tình trạng nhiệm vụ đã phân cấp xuống xã nhưng dữ liệu vẫn nằm ở cấp trên, khiến địa phương phải làm văn bản xin xác nhận trước khi giải quyết công việc. Những bất cập này cần được rà soát, đề xuất xử lý triệt để, bảo đảm phân cấp gắn với điều kiện thực hiện và khả năng khai thác dữ liệu của chính quyền cấp cơ sở.