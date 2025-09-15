Bộ Nội vụ vừa có công văn về việc tham gia ý kiến đối với 2 dự thảo thông tư sửa đổi hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt và chế độ phụ cấp khu vực.

Để có cơ sở xem xét, quyết định việc sửa đổi chế độ phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt cho phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (thay cho mô hình chính quyền địa phương 3 cấp trước đây), vào cuối tháng 5/2025, Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố rà soát, đề xuất phương án cụ thể.

Sửa đổi phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt cấp xã mới phù hợp với thực tế (Ảnh minh họa)

Kết quả cho thấy, đề xuất của các tỉnh, thành phố trước sắp xếp có sự khác nhau: có địa phương đề xuất giữ nguyên, có địa phương lại đề nghị áp dụng mức cao, hoặc tăng mức phụ cấp so với hiện hành.

Trong bối cảnh chưa thực hiện cải cách tiền lương , sắp xếp lại các loại phụ cấp lương theo Nghị quyết 27 của Trung ương, Bộ Nội vụ tổng hợp và dự kiến sửa đổi danh mục địa bàn hưởng phụ cấp theo hướng: xã mới được hình thành từ các xã cũ có cùng mức phụ cấp thì giữ nguyên theo mức phụ cấp của xã cũ.

Với xã mới được hình thành từ các xã cũ có mức phụ cấp khác nhau, thì mức phụ cấp của xã mới không được vượt quá mức phụ cấp của xã cũ có mức phụ cấp cao nhất.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất không kết hợp việc rà soát phụ cấp để bổ sung mới hoặc điều chỉnh tăng mức phụ cấp của xã mới (các xã cũ không có phụ cấp thì xã mới cũng không có phụ cấp; không nâng mức phụ cấp của xã mới cao hơn mức phụ cấp của các xã cũ).

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát, cân đối và đề xuất hợp lý mức phụ cấp đặc biệt, mức phụ cấp khu vực cho phù hợp đối với địa bàn cấp xã mới sau sáp nhập.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ cũng đề nghị rà soát về tên địa bàn xã, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở rà soát, cân đối lại mức phụ cấp, Bộ Nội vụ đề nghị góp ý đối với 2 dự thảo Thông tư sửa đổi hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt và dự thảo Thông tư sửa đổi hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.