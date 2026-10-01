Bộ Nội vụ công bố 62 thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 1057/QĐ-BNV về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Bộ Nội vụ.

Quyết định số 1057/QĐ-BNV ban hành danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Nội vụ bao gồm 62 thủ tục hành chính thuộc 8 lĩnh vực quản lý nhà nước.

Quyết định này thay thế Quyết định số 965/QĐ-BNV ngày 28/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Bộ Nội vụ.

Danh mục được thiết kế theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước, xác định cụ thể số thứ tự, mã thủ tục và tên thủ tục hành chính; giúp các tổ chức, cá nhân dễ dàng nhận diện thủ tục thuộc phạm vi giải quyết của Bộ, đồng thời tạo cơ sở để các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Nội vụ bao gồm:

Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ (13 TTHC): Bao gồm các thủ tục liên quan đến việc công nhận ban vận động thành lập hội, thành lập hội, tổ chức đại hội, phê duyệt điều lệ, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội, giải thể hội; đồng thời bao gồm các thủ tục về thành lập, hoạt động, thay đổi, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc giải thể quỹ.

Lĩnh vực Công chức - Viên chức (05 TTHC): Quy định các thủ tục về thi tuyển, xét tuyển công chức; tuyển chọn chuyên gia, Kiến trúc sư trưởng và Tổng công trình sư.

Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước (12 TTHC): Gồm cấp, đổi, điều chỉnh Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; đăng ký hợp đồng lao động; hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp giải quyết rủi ro, tranh chấp phát sinh.

Lĩnh vực Việc làm (08 TTHC): Tiếp nhận hồ sơ cấp, cấp lại giấy phép làm việc cho lao động nước ngoài, công dân tham gia các chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ (Niu Di-lân, Ô-xtray-li-a); báo cáo chuyên gia KH&CN và công nhận chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động (10 TTHC): Thực hiện cấp, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; cấp, cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên; giải quyết giảm mức đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Lĩnh vực Người có công (11 TTHC): Tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan đến cấp, cấp đổi, cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công"; tiếp nhận, nuôi dưỡng người có công tại cơ sở quản lý; giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng, cán bộ đi chiến trường B, C, K.

Lĩnh vực Lưu trữ (02 TTHC): Quy định việc sử dụng tài liệu lưu trữ dự phòng và công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt.

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương (01 TTHC): Thủ tục kết nối eContract với Nền tảng hợp đồng lao động điện tử.



