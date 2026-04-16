Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cá nhân bà Hà Thị Mỹ Dung và Đảng ủy Kiểm toán nhà nước (KTNN).

Theo ông, điều này thể hiện niềm tin và sự đánh giá cao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như lãnh đạo Quốc hội đối với sự nỗ lực, cố gắng và những đóng góp của bà Hà Thị Mỹ Dung.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho bà Hà Thị Mỹ Dung. Ảnh: NHƯ Ý

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa nhìn nhận, trong suốt thời gian qua, đặc biệt trong 5 năm giữ chức Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, bà Hà Thị Mỹ Dung luôn thể hiện bản lĩnh, tư tưởng chính trị vững vàng, sâu sát, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa tin tưởng trong thời gian tới, dù có nhiều khó khăn, thách thức với các mục tiêu, yêu cầu đổi mới, nhưng với bản lĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm công tác, bà Hà Thị Mỹ Dung sẽ cùng tập thể ban lãnh đạo, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Tổng Kiểm toán nhà nước cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao phó; để KTNN là “tấm khiên” bảo vệ vững chắc và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực công.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung sinh năm 1972, quê quán tỉnh Hà Tĩnh, có trình độ chuyên môn Tiến sĩ kinh tế.

Quá trình công tác, bà Dung từng là chuyên viên, Phó trưởng phòng, Phòng Hợp tác quốc tế, Văn phòng KTNN; Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế; Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Từ tháng 4/2021 đến nay, bà Hà Thị Mỹ Dung giữ chức Phó Tổng Kiểm toán nhà nước.