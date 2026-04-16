HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chủ tịch tỉnh Quảng Trị chỉ đạo làm rõ vụ "người lạ" trong gói thầu 16,5 tỉ đồng

HOÀNG PHÚC |

Liên quan đến phản ánh “người lạ” có tên trong hồ sơ gói thầu hơn 16,5 tỉ đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu khẩn trương kiểm tra, làm rõ.

Chủ tịch Quảng Trị chỉ đạo làm rõ vụ người lạ trong gói thầu 16 , 5 tỉ đồng - Ảnh 1.

Trụ sở Ban Quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới

Ngày 16-4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã giao Sở Tài chính chủ trì xác minh thông tin liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp thuộc Dự án hoàn thiện nút giao, hệ thống điện chiếu sáng, vỉa hè và cây xanh đường Điện Biên Phủ.

Gói thầu do Ban Quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới làm chủ đầu tư, hiện phát sinh kiến nghị về dấu hiệu kê khai nhân sự không chính xác trong hồ sơ dự thầu của liên danh trúng thầu.

Nội dung này trước đó đã được Báo Người Lao Động phản ánh vụ việc qua bài viết "Người lạ có tên trong hồ sơ gói thầu 16,5 tỉ đồng ở Quảng Trị".

Theo chỉ đạo, Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ban Quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới cùng các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra hồ sơ dự thầu, bảo đảm khách quan, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, các đơn vị tham mưu xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị.

Thời hạn hoàn thành trước ngày 21-4-2026.

Chủ tịch Quảng Trị chỉ đạo làm rõ vụ người lạ trong gói thầu 16 , 5 tỉ đồng - Ảnh 2.

Nút giao đường Điện Biên Phủ với tuyến tránh Đồng Hới

Trước đó, Công ty TNHH Trung Du đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng, nêu dấu hiệu bất thường trong hồ sơ dự thầu của liên danh trúng gói thầu nói trên.

Liên danh trúng thầu gồm Công ty CP Xây dựng phát triển Trường Phúc, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại số 36 và Công ty TNHH Khánh Huyền, với giá trúng thầu khoảng 14,7 tỉ đồng.

Theo nội dung kiến nghị, hồ sơ dự thầu có kê khai ông Hồ Bá Kh. (SN 1984, trú tại xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị) giữ vị trí cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công. Tuy nhiên, ông Kh. khẳng định không ký hợp đồng lao động và không tham gia dự án với Công ty CP Xây dựng phát triển Trường Phúc - đơn vị thành viên trong liên danh trúng thầu.

Theo tìm hiểu, ông Kh. hiện là giám đốc một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, có chuyên môn kỹ sư thủy lợi, không thuộc chuyên ngành cầu đường.

Đáng chú ý, trong thời gian kiến nghị đang được xem xét, Ban Quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới vẫn thông báo khởi công gói thầu từ ngày 6-4.

Được biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã làm việc với các đơn vị, cá nhân liên quan để xác minh thông tin về hồ sơ dự thầu.

Mức phạt xe không chính chủ mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý
Tags

gói thầu 16

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại