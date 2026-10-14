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Bố mẹ vợ cho 500 triệu mua ô tô, tôi từ chối: Nhưng vừa về nhà, vợ kể lại một câu khiến tôi chết sững vì sự cay nghiệt

Thanh Uyên
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Tôi không ngờ một lời từ chối lại khiến bố mẹ vợ tức giận đến vậy.

Vợ chồng tôi kết hôn được gần 4 năm, có một bé trai đang học mẫu giáo. Thu nhập của hai đứa không quá cao, cộng lại mỗi tháng khoảng 30 triệu đồng, đủ trang trải sinh hoạt, nuôi con và tiết kiệm một chút. Tôi làm kỹ thuật cho một công ty tư nhân, còn vợ làm kế toán. Chúng tôi vẫn đang đi chiếc xe máy cũ, nhiều lần vợ than thở muốn mua ô tô để đưa đón con, nhất là những hôm trời mưa hoặc cháu bị ốm. Tôi cũng muốn lắm, nhưng điều kiện chưa cho phép nên đành tính toán thêm vài năm.

Gần đây, bố mẹ vợ chia tài sản do mới nhận được đền bù đất nông nghiệp. Sau khi thu xếp xong, ông bà gọi vợ chồng tôi sang nói chuyện, ngỏ ý cho 500 triệu đồng để mua ô tô. Bố mẹ vợ có điều kiện kinh tế khá giả, khoản tiền ấy với ông bà có thể không quá lớn, nhưng với vợ chồng tôi thì là cả một gia tài. Tôi hiểu đây là ý tốt của ông bà, cũng biết vợ rất mong có chiếc xe để cuộc sống thuận tiện hơn.

Thế nhưng, sau một hồi suy nghĩ, tôi vẫn từ chối. Tôi nói hai vợ chồng có thể tự tích lũy, khi nào đủ khả năng thì mua xe, không muốn dựa dẫm vào bố mẹ. Tôi không ghét bỏ hay coi thường tiền của nhà vợ. Chỉ là từ trước đến nay, tôi luôn muốn tự mình lo liệu những việc thuộc về gia đình nhỏ của mình, tránh cảm giác mang ơn rồi phải sống theo sự sắp đặt của người khác.

Tôi tưởng bố mẹ vợ sẽ hiểu, nhưng không khí hôm ấy bỗng trở nên nặng nề. Hai vợ chồng ra về, tôi mới biết ông bà đã nói với vợ rằng tôi quá sĩ diện, người như thế thì chẳng bao giờ khá nổi. Ông bà còn tuyên bố từ nay sẽ mặc kệ vợ chồng tôi, không giúp đỡ gì nữa, sau này khó khăn cũng đừng tìm đến.

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Ảnh minh họa

Nghe vợ kể lại, tôi rất buồn. Tôi không ngờ một lời từ chối lại khiến bố mẹ vợ tức giận đến vậy. Điều khiến tôi khó xử hơn là vợ cũng quay sang trách móc tôi. Cô ấy nói bố mẹ có lòng cho tiền thì cứ nhận, đằng nào cũng là để con cháu có cuộc sống tốt hơn, chứ đâu phải vay mượn hay xin xỏ. Cô ấy còn cho rằng tôi chỉ nghĩ đến lòng tự trọng của mình mà không nghĩ đến mong muốn của vợ con.

Tôi biết vợ có lý. Nếu nhận 500 triệu đồng, chúng tôi có thể mua được một chiếc xe phù hợp mà không phải vay ngân hàng quá nhiều. Gia đình đi lại thuận tiện hơn. Tôi không muốn vì sự cố chấp của mình mà vợ con phải thiệt thòi.

Nhưng tôi cũng lo rằng nếu nhận tiền, sau này mỗi lần bất đồng với bố mẹ vợ, tôi sẽ luôn cảm thấy mình ở thế yếu. Có thể ông bà chẳng bao giờ có ý nghĩ ấy, nhưng chính tôi lại sợ cảm giác mắc nợ tình cảm và tiền bạc, sợ người khác nghĩ mình không có năng lực lo cho vợ con.

Mấy ngày nay, vợ chồng tôi ít nói chuyện với nhau. Tôi không biết mình có nên chủ động sang xin lỗi bố mẹ vợ và thay đổi quyết định hay không. Tôi chỉ muốn giữ được sự tự chủ của một người chồng, nhưng cũng không muốn biến lòng tự trọng thành bức tường ngăn cách mình với những người thực lòng muốn giúp đỡ gia đình.

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bố mẹ vợ

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