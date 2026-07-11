Bố mẹ rủ cả nhà đi du lịch biển, tôi chưa kịp mừng thì vợ đã từ chối luôn, nghe xong lý do mà tôi "cạn lời" vì thực dụng đến đáng sợ

Vợ chỉ lắc đầu, cô ấy nói đó là chuyện biết trước cũng không thể để xảy ra.

Bố mẹ tôi năm nay ngoài 60 tuổi, từ ngày nghỉ hưu, hai ông bà cũng bắt đầu dành thời gian đi đây đi đó nhiều hơn. Mấy hôm trước, bố gọi điện bảo cuối tháng này cả nhà đi du lịch biển vài ngày. Ông còn dặn cứ thu xếp công việc, đưa cả vợ và hai con đi cho vui, lâu lắm gia đình mới có dịp đông đủ.

Tôi nghe mà háo hức, đã lâu rồi tôi chưa có một chuyến đi trọn vẹn với bố mẹ. Từ ngày lập gia đình, công việc bận rộn, con cái còn nhỏ nên cũng chẳng có thời gian đi đâu.

Tối hôm ấy, tôi kể với vợ. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ vui, ai ngờ vừa nghe xong, vợ đã hỏi ngay một câu khiến tôi khựng lại.

Cô ấy bảo nếu đi cùng bố mẹ tôi thì tiền khách sạn, tiền ăn uống, vé tham quan kiểu gì tôi cũng sẽ đứng ra thanh toán cho cả hai ông bà. Đi thêm hai người lớn thì chi phí sẽ đội lên rất nhiều. Thay vì thế, gia đình 4 người chúng tôi tự đi riêng sẽ tiết kiệm hơn, lại thoải mái lựa chọn lịch trình.

Tôi bảo bố mẹ đâu có nói sẽ để con cái trả hết. Hơn nữa, hai ông bà vẫn có lương hưu, còn chủ động đặt lịch từ trước. Biết đâu bố mẹ còn muốn mời các con.

Vợ chỉ lắc đầu, cô ấy nói đó là chuyện biết trước cũng không thể để xảy ra. Đã đi cùng thì chẳng lẽ đến lúc thanh toán lại để bố mẹ trả tiền. Cô ấy không muốn rơi vào tình huống ấy nên tốt nhất là từ chối ngay từ đầu.

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Tôi ngồi im lặng nhìn vợ, điều làm tôi tức giận không phải vì tiền mà vì suy nghĩ ích kỷ của cô ấy. Gia đình tôi cũng không khá giả, mỗi đồng đều phải tính toán. Nếu thật sự khó khăn, chỉ cần vợ nói thẳng rằng kinh tế đang eo hẹp, tôi sẽ hiểu ngay nhưng cách cô ấy tính toán khiến tôi thấy khoảng cách giữa tình cảm và tiền bạc bỗng trở nên quá rõ ràng.

Trong suy nghĩ của tôi, một chuyến đi với bố mẹ không phải năm nào cũng có. Còn tiền thì có thể kiếm tiếp. Nếu lần này bỏ lỡ, biết đâu vài năm nữa sức khỏe bố mẹ không còn tốt để cả nhà cùng đi như bây giờ.

Tôi nhớ hồi mới cưới, bố mẹ từng nhiều lần giúp vợ chồng tôi. Khi mua nhà, ông bà đưa cho chúng tôi một khoản tiền mà chưa bao giờ nhắc chuyện trả lại. Khi con đầu lòng ra đời, mẹ tôi gần như ở hẳn một tháng để chăm cháu. Những điều ấy chưa bao giờ được quy thành tiền.

Vậy mà giờ đây, chỉ vì lo sẽ phải thanh toán thêm vài khoản trong chuyến du lịch, vợ lại muốn từ chối lời mời của bố mẹ.

Tôi thấy tiếc, tiếc vì đôi khi chúng ta quá chăm chăm tính xem mình sẽ mất bao nhiêu tiền, mà quên mất mình sẽ có thêm bao nhiêu kỷ niệm.

Đến giờ, tôi vẫn chưa trả lời bố mẹ. Một bên là sự háo hức của hai ông bà khi muốn cả gia đình quây quần, một bên là sự cân nhắc rất thực tế của vợ. Tôi hiểu mỗi người đều có lý lẽ riêng, nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy buồn.