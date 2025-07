Bố mẹ chồng cho vay 2 tỷ mua nhà nhưng muốn xin luôn: Toan tính của nàng dâu 24 tuổi khiến nhiều người khiếp sợ

Giá BĐS đang cao chót vót, đặc biệt là BĐS nhà ở tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM,... nên cũng không quá khó hiểu khi các cặp vợ chồng trẻ cần tới sự hỗ trợ của bố mẹ 2 bên nếu có dự định mua nhà. Tuy nhiên, mình cần là một chuyện, bố mẹ có tiền và có sẵn sàng giúp hay không lại là chuyện khác.

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh kiệm quản lý tài chính, một nàng dâu sinh năm 2001 cũng tâm sự về vấn đề tương tự. Tuy nhiên đọc xong bài giãi bày của cô, nhiều người chỉ biết lắc đầu rồi thốt lên: "Mình mà là mẹ chồng, mình cũng sợ gặp con dâu thế này".

Bố mẹ cho con cả 1,5 tỷ mua nhà thì cũng nên cho con thứ số tiền tương tự?

Trong bài tâm sự của mình, cô cho biết bản thân sinh năm 2001, mới lấy chồng được 1 năm, đang ở chung với bố mẹ chồng. Hàng tháng, 2 người tiết kiệm được 50 triệu. Tài sản hiện có là 200 triệu tiền mặt, 800 triệu đang gửi tiết kiệm ngân hàng và 5 cây vàng.

Dự tính của vợ chồng cô là cuối năm sau có con, nên hiện tại đang tính chuyện mua nhà.

Ảnh minh họa

"Bố mẹ chồng em có sổ tiết kiệm 2 tỷ, tháng 10/2025 là đến hạn rút. Bố mẹ chồng bảo nếu vợ chồng em mua nhà thì bố mẹ cho vay. Nhưng cách đây 5 năm, bố mẹ chồng em đã mua nhà 1,5 tỷ cho anh chồng. Ban đầu cũng bảo là cho vay rồi anh ra ở riêng sẽ trả góp hàng tháng cho bố mẹ, nhưng sau đó anh làm ăn không ổn nên bố mẹ chồng cũng cho luôn.

Vì trước đây anh trai chồng đã được cho từng đó nên em cũng hy vọng bố mẹ chồng công bằng. Ý định của em là muốn xin bố mẹ sổ tiết kiệm 2 tỷ kia, hoặc chí ít thì cũng xin một phần và em muốn hỏi xem bố mẹ cho hẳn được bao nhiêu, cho vay bao nhiêu nhưng em đang chưa biết nên nói sao cho khéo để bố mẹ chồng không phật ý…" - Cô viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, phần lớn mọi người đều không ủng hộ nước đi mà nàng dâu này đang toan tính. Cả đời bố mẹ mới tiết kiệm được 2 tỷ, về làm dâu được 1 năm, chưa rõ báo hiếu cho bố mẹ được gì mà tính xin cả 2 tỷ thì quả thực, hơi quá!

"Ông bà muốn thì ông bà tự cho em ạ. Đây ông bà đã nói rõ là chỉ cho vay rồi thì không nên tính toán gì nữa. 2 tỷ đó ông bà cũng phải tích góp cả đời mới có, mà bố mẹ có tiền để dưỡng già, không cần con cái hỗ trợ là đã may mắn rồi, nên biết ơn chứ chẳng có ai đi xin khéo được của ai tiền đâu, mà lại còn là tiền tỷ. Về phần anh trai thì trước ông bà cũng bảo cho vay mà, anh gặp khó khăn nên ông bà thương con tạo điều kiện thôi chứ có phải bảo cho hẳn từ đầu đâu mà em so bì. Toan tính thế này đến chị là người đi làm dâu mà chị còn thấy sợ nữa" - Một người thẳng thắn góp ý.

"Bố mẹ đã bảo cho vay mà còn tính cách xin cả thì nể thật. Vay được của bố mẹ 2 tỷ chắc bố mẹ cũng không lấy lãi, thế đã là may lắm rồi mà còn không biết điều nữa, trong khi thu nhập của vợ chồng cũng có phải thấp đâu, tiết kiệm được hẳn 50 triệu/tháng cơ mà" - Một người phân tích ngắn gọn.

"Ôi thế em có tính giúp bố mẹ chồng dưỡng già hay báo hiếu bố mẹ chồng như thế nào chưa mà đã tính xin luôn 2 tỷ vậy? Mua nhà là việc của vợ chồng em, bố mẹ cho bao nhiêu là quyền của bố mẹ, mà không cho thì cũng không có quyền trách đâu. Đi làm dâu thì cũng nên biết điều, biết trước biết sau em ạ. Vợ chồng còn trẻ, có sức khỏe, có khả năng kiếm tiền thì cũng nên tự lực, bớt ỷ lại vào gia đình. Bố mẹ cũng phải làm cả đời mới tiết kiệm được 2 tỷ mà tính xin hẳn luôn, chị sợ em" - Một người khác bày tỏ.

Bố mẹ không có nghĩa vụ phải cho con cái tiền mua nhà!

Trong bối cảnh tốc độ tăng giá BĐS bỏ xa tốc độ tăng thu nhập như hiện nay, nhiều người trẻ rơi vào trạng thái giằng xé giữa kỳ vọng "phải có nhà" và thực tế "chưa thể có nổi". Thế nên kỳ vọng được bố mẹ hỗ trợ tài chính để mua nhà cũng dần trở thành một suy nghĩ phổ biến.

Kỳ vọng đó không sai, nhưng không có nghĩa là bố mẹ phải có nghĩa vụ đáp ứng. Nói cách khác, nếu bố mẹ giúp được, đó là điều may mắn và đáng trân trọng còn nếu không, người làm con cũng không có quyền trách móc dù chỉ là trong suy nghĩ.

Ảnh minh họa

Không phải bố mẹ nào cũng có tiềm lực tài chính để hỗ trợ con tiền tỷ và không phải ai cũng có sẵn đất đai hay tài sản để cho con cái. Rất nhiều người vẫn đang sống tiết kiệm từng đồng dựa vào mức lương hưu, làm lụng buôn bán nhỏ để duy trì cuộc sống và mong bản thân không là gánh nặng cho con cái lúc về già.

Vậy mà con cái lại cứ mong bố mẹ phải cho mình tiền tỷ, sang tên cho mảnh đất để mình có tiền mua nhà, nghĩ xem như thế có phải là quá đáng không? Bố mẹ sinh mình ra, nuôi mình lớn, cho mình ăn học đàng hoàng để có thể bước vào đời, sống tự lập. Đó đã là điều chúng ta nên biết ơn và nên ghi nhớ để ngừng đòi hỏi bố mẹ phải tiếp tục hỗ trợ mình ngay cả khi bố mẹ đã già.

Thế nên, ai có bố mẹ đủ khả năng tài chính để hỗ trợ mục tiêu mua nhà thì đó là điều may mắn. Còn nếu không có, cũng là điều rất bình thường. Không nên xem việc được hỗ trợ là "điều đương nhiên" để rồi mang tâm lý so sánh, tủi thân hay trách móc. Ai cũng có hoàn cảnh riêng. Có người sinh ra trong gia đình khá giả, có người lớn lên từ tay trắng. So sánh trong những câu chuyện như thế này không những không công bằng, mà còn làm tổn thương chính những người đã sinh mình ra, nuôi mình lớn.

Thay vì trông chờ vào bố mẹ, thiết nghĩ chúng ta nên học cách chấp nhận thực tế và tìm hướng đi phù hợp với năng lực của mình. Tự lập tài chính là cột mốc quan trọng trên hành trình trưởng thành, không phải để chứng minh điều gì, với ai, mà để tự mình cảm thấy nhẹ lòng vì biết rằng mình đã không đẩy gánh nặng lên bố mẹ ở tuổi xế chiều.