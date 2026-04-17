Bố mẹ bỏ quên con gái 6 tuổi tại trạm xăng, lái xe đi xa hơn 130km mới nhận ra

Khi bị bỏ lại tại trạm xăng, cô bé đã vô cùng hoảng sợ.

Ngày 16/4/2026, mạng xã hội Thái Lan chia sẻ rầm rộ câu chuyện hy hữu như một lời cảnh báo đắt giá cho các bậc phụ huynh. Một cặp vợ chồng đã vô tình bỏ quên con gái 6 tuổi khi ghé vào một trạm xăng để đi vệ sinh. Đáng chú ý, người nhà đã lái xe đi xa hơn 130km trước khi phát hiện sự việc. May mắn thay, lực lượng cảnh sát đồn Khao Din, tỉnh Ratchaburi (Thái Lan) đã kịp thời hỗ trợ và giúp bé đoàn tụ với gia đình.

Bé gái sau đó được đoàn tụ với gia đình nhờ sự trợ giúp của cảnh sát

Sự việc xảy ra vào tối ngày 14/4/2026. Theo lời kể của bé gái với cảnh sát, em vừa cùng bà đi du lịch biển tại Cha-am, tỉnh Phetchaburi về. Do còn nhỏ, em không nhớ số điện thoại của người thân nên khi bị bỏ lại tại trạm xăng, cô bé đã vô cùng hoảng sợ.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc và có được họ tên đầy đủ của bé gái, cảnh sát đã nhanh chóng tra cứu hệ thống đăng ký hộ tịch để xác định danh tính cha mẹ. Sau khi xác minh được thông tin, lực lượng chức năng đã liên lạc khẩn cấp với phụ huynh để họ quay lại đón con tại đồn cảnh sát Khao Din.

Trong thời gian chờ đợi người thân, bé gái có biểu hiện hoảng loạn và lo sợ. Tuy nhiên, các chiến sĩ cảnh sát đã thay nhau chăm sóc, dỗ dành để giúp em cảm thấy an tâm hơn. Hiện tại, cô bé đã được bàn giao an toàn cho gia đình để trở về nhà.

Con rắn Ronaldo vẫn sinh con đều dù nhiều năm không hề tiếp xúc rắn đực, chuyên gia nói: Quá khó hiểu!
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
