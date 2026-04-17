Bố mẹ bỏ quên con gái 6 tuổi tại trạm xăng, lái xe đi xa hơn 130km mới nhận ra

Ngày 16/4/2026, mạng xã hội Thái Lan chia sẻ rầm rộ câu chuyện hy hữu như một lời cảnh báo đắt giá cho các bậc phụ huynh. Một cặp vợ chồng đã vô tình bỏ quên con gái 6 tuổi khi ghé vào một trạm xăng để đi vệ sinh. Đáng chú ý, người nhà đã lái xe đi xa hơn 130km trước khi phát hiện sự việc. May mắn thay, lực lượng cảnh sát đồn Khao Din, tỉnh Ratchaburi (Thái Lan) đã kịp thời hỗ trợ và giúp bé đoàn tụ với gia đình.

Sự việc xảy ra vào tối ngày 14/4/2026. Theo lời kể của bé gái với cảnh sát, em vừa cùng bà đi du lịch biển tại Cha-am, tỉnh Phetchaburi về. Do còn nhỏ, em không nhớ số điện thoại của người thân nên khi bị bỏ lại tại trạm xăng, cô bé đã vô cùng hoảng sợ.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc và có được họ tên đầy đủ của bé gái, cảnh sát đã nhanh chóng tra cứu hệ thống đăng ký hộ tịch để xác định danh tính cha mẹ. Sau khi xác minh được thông tin, lực lượng chức năng đã liên lạc khẩn cấp với phụ huynh để họ quay lại đón con tại đồn cảnh sát Khao Din.

Trong thời gian chờ đợi người thân, bé gái có biểu hiện hoảng loạn và lo sợ. Tuy nhiên, các chiến sĩ cảnh sát đã thay nhau chăm sóc, dỗ dành để giúp em cảm thấy an tâm hơn. Hiện tại, cô bé đã được bàn giao an toàn cho gia đình để trở về nhà.

Nguồn: Khaosod