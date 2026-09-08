Bộ mặt thật của Tỉnh Bách Nhiên

Nổi tiếng luôn đi kèm với tai tiếng. Sức hút từ vai diễn tổng tài trong phim Đầu Xuân Tươi Sáng giúp nam diễn viên này hâm nóng lại tên tuổi, nhưng đồng thời quá khứ của anh cũng bị săm soi.

Tỉnh Bách Nhiên đang là nam chính nổi đình nổi đám từ Trung Quốc sang Việt Nam và thậm chí đến tận châu Mỹ nhờ vai "tổng tài bad boy" Loan Niệm trong bộ phim ngôn tình Đầu Xuân Tươi Sáng. Sau khi tác phẩm gây sốt toàn cầu, Tỉnh Bách Nhiên và bạn diễn Tôn Thiên đã đặc biệt gửi lời cảm ơn tới khán giả quốc tế bằng những bức thư viết tay.

Trong đó, nét chữ viết tay của Tỉnh Bách Nhiên nhanh chóng nhận được sự chú ý. Đoàn phim Đầu Xuân Tươi Sáng từng xác nhận toàn bộ chữ viết xuất hiện ở phần mở đầu của mỗi tập phim đều do mỹ nam sinh năm 1989 tự tay viết. Để có được phiên bản cuối cùng, nam diễn viên đã chỉnh sửa và hoàn thiện tới 17 bản thảo, cho thấy sự đầu tư và tâm huyết đáng nể của anh dành cho tác phẩm.

Tỉnh Bách Nhiên nổi như cồn với vai tổng tài Loan Niệm trong tác phẩm Đầu Xuân Tươi Sáng. Clip: Xiaohongshu.

Thành công vang dội của tác phẩm Tỉnh Bách Nhiên hâm nóng lại tên tuổi. Ảnh: Xiaohongshu.

Không chỉ vậy, Tỉnh Bách Nhiên còn biến con chữ của mình thành tiền và dùng số tiền đó để làm từ thiện. Khi tham gia chương trình thực tế Hoa Nhi Và Thiếu Niên, nam diễn viên phụ trách viết nhật ký hành trình. Nét chữ đẹp và đầy tính nghệ thuật của anh được 1 công ty thiết kế phông chữ để mắt.

Sau đó, họ mời Tỉnh Bách Nhiên hợp tác. Tài tử này đã tự tay hoàn thành 3.000 chữ Hán thông dụng, từ đó cho ra đời phông chữ riêng mang tên "Hanyi Jing Boran". Thời điểm đó, Tỉnh Bách Nhiên được trả khoản phí hợp tác 3 triệu NDT (khoảng 11 tỷ đồng). Tính trung bình, mỗi chữ mà Tỉnh Bách Nhiên viết giúp anh bỏ túi khoảng 1.000 NDT (khoảng 3,7 triệu đồng). Điều đáng nói là nam diễn viên đã quyên góp toàn bộ khoản thu nhập này cho các hoạt động thiện nguyện.

Tỉnh Bách Nhiên quyên góp 11 tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Xiaohongshu.

Những phát ngôn, hành động gây tranh cãi của Tỉnh Bách Nhiên bị đào lại không sót

Tài năng, sức hút và tấm lòng vì cộng đồng của Tỉnh Bách Nhiên không có gì bàn cãi. Tuy nhiên, những ngày qua, nam thần màn ảnh cũng dính không ít thị phi khi bị dân mạng "khảo cổ" lại quá khứ. Năm xưa, Tỉnh Bách Nhiên có không ít phát ngôn và hành động gây tranh cãi lớn.

Một trong số đó là màn trả lời phỏng vấn của anh về gu bạn gái cũng như việc lựa chọn giữa người để yêu và người để cưới. Vào năm 2015, Tỉnh Bách Nhiên từng cho biết anh thích mẫu con gái có vẻ ngoài sạch sẽ, thanh thoát, có thể thoa 1 chút kem nền, trang điểm nhẹ nhàng một chút trên mắt hay môi. Tuy nhiên, anh không thích ai trang điểm quá đậm hay lòe loẹt làm mất đi nét đẹp chân thật của bản thân. Sau đó, nam diễn viên cho biết nếu yêu anh sẽ chọn Nghê Ni vì cô là kiểu con gái rất đẹp và quyến rũ, còn nếu kết hôn anh muốn gắn bó với Trịnh Sảng bởi cô ấm áp, lém lỉnh tinh nghịch và biết lắng nghe, chăm sóc người khác.

Phát ngôn so sánh, lựa chọn phụ nữ công khai này của Tỉnh Bách Nhiên bị dân tình phản ứng. Đáng nói thời điểm Tỉnh Bách Nhiên nói rằng mình muốn cưới Trịnh Sảng, anh vẫn đang trong mối quan hệ tình cảm với Nghê Ni. Hai người bén duyên sau khi đóng chung phim điện ảnh năm 2013. Đến năm 2016, họ công khai hẹn hò. Năm 2018, cả hai chia tay sau 5 năm đồng hành. Về phía Trịnh Sảng, Tỉnh Bách Nhiên và nữ diễn viên này từng hợp tác trong bộ phim Tình Yêu Vượt Qua Ngàn Năm (Queen In Hyun's Man bản Trung) vào năm 2015.

Khi đang yêu Nghê Ni, Tỉnh Bách Nhiên lại cho biết người anh muốn cưới là Trịnh Sảng chứ không phải bạn gái mình. Ảnh: Sina.

Ngoài ra, cư dân mạng còn đào lại được đoạn video cách đây 15 năm ghi lại cảnh Tỉnh Bách Nhiên vô tình chạm vào vòng 1 của nữ ca sĩ, diễn viên Quách Thư Dao trong lúc thực hiện động tác khởi động, giãn cơ ở show thực tế. Tình huống này gây bàn luận trái chiều. Trước nghi vấn Tỉnh Bách Nhiên sàm sỡ Quách Thư Dao, công ty Seed Music bác bỏ và cho biết đó chỉ là hành động vô tình của nam diễn viên.

Về phía Quách Thư Dao, cô cũng lên tiếng giải vây cho đồng nghiệp, khẳng định bản thân lúc đó không có bất kỳ khó chịu nào với Tỉnh Bách Nhiên bởi nam diễn viên không cố ý đụng chạm mà chỉ vô ý va trúng. Người đẹp xứ Đài khẳng định cô và Tỉnh Bách Nhiên có mối quan hệ thân thiết. Do tuổi tác tương đương, cả hai thường xuyên trêu chọc nhau ngoài đời. Chẳng hạn, Tỉnh Bách Nhiên từng trêu Quách Thư Dao béo, khiến cô tức đến mức ăn chay giảm cân. Dù vậy, khi gặp nhau và thấy lớp trang điểm của Tỉnh Bách Nhiên bị lem, Quách Thư Dao vẫn chủ động giúp anh dặm lại.

Quách Thư Dao cho biết Tỉnh Bách Nhiên không hề cố ý đụng chạm cô. Những năm qua, cả hai vẫn giữ tình đồng nghiệp thân thiết. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu