Bỏ mặc vợ tâm thần, chồng đi buôn ma túy nuôi tình nhân

Ngày 9-2, thông tin từ CSĐT Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, cho biết đang tạm giữ hình sự Trương Quốc Tuấn (SN 1990; ngụ ấp Mỹ Phú, xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc) để tiếp tục điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5-2, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an TP Châu Đốc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường Vĩnh Mỹ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Tuấn điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện 1 bọc nylon chứa tinh thể màu trắng trong người của Tuấn trọng lượng khoảng 15gam. Tại cơ quan Công an, Tuấn khai nhận bản thân nghiện ma túy và không có việc làm nên mua ma túy của nhiều người trên địa bàn TP Châu Đốc để sử dụng, đồng thời bán lại cho các con nghiện kiếm lời.

Theo hồ sơ, vào năm 2008, Tuấn từng bị TAND TP Châu Đốc tuyên án 3 năm tù về tội "Cướp giật tài sản", chấp hành án xong năm 2011. Trong thời gian chấp hành án, vợ của Tuấn ở nhà sinh con và lâm bệnh tâm thần. Sau khi mãn hạn tù, Tuấn không chung sống với vợ nữa mà lao vào cuộc chơi ma túy và quan hệ với hai tình nhân mới. Để có tiền chu cấp cho tình nhân , Tuấn mua ma túy về bán lại kiếm tiền để duy trì tình cảm.