Theo luật giao thông đường bộ tại Việt Nam, hành vi lái xe trong tình trạng say xỉn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, không chỉ đối với bản thân người lái mà còn đối với những người xung quanh.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam, việc lái xe khi có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vượt quá mức cho phép có thể bị phạt nặng.

Cũng theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, những cá nhân, tổ chức điều khiển phương tiện mà vi phạm nồng độ cồn bỏ xe, không ký vào biên bản vi phạm có thể sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

Cán bộ CSGT Công an TP Hà Nội đang kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, việc bỏ phương tiện lại, trốn tránh ký vào biên bản xử phạt thì việc xử phạt vẫn có hiệu lực và cá nhân, tổ chức vi phạm vẫn bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, trường hợp bên vi phạm cố tình không ký thì vẫn có giá trị nếu được làm chứng của chính quyền địa phương hay nhân chứng tại thời điểm đó. Trường hợp không có chữ ký của những người này, biên bản vẫn được lập và ghi rõ lý do.

Trong một số trường hợp, nếu phương tiện bị coi là vật chứng trong vụ án hoặc vướng vào các tình huống pháp lý phức tạp hơn, xe có thể bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Việc cố ý bỏ trốn sau khi vi phạm không chỉ thể hiện sự thiếu trách nhiệm mà còn có thể gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và danh tiếng cá nhân của người vi phạm trong cộng đồng.

Do đó, thay vì tìm cách né tránh trách nhiệm, người điều khiển phương tiện nên tuân thủ nghiêm túc các quy định về giao thông. Nếu đã uống rượu bia, hãy tìm đến các phương tiện công cộng như taxi, xe buýt hoặc nhờ người thân hỗ trợ để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Cần ý thức rằng việc tuân thủ luật lệ giao thông không chỉ là trách nhiệm với pháp luật mà còn là góp phần xây dựng một cộng đồng văn minh và an toàn.

Việc bỏ lại phương tiện khi vi phạm nồng độ cồn không phải là cách trốn tránh phù hợp và có thể kéo theo những hậu quả nghiêm trọng hơn. Hãy luôn là người tham gia giao thông có trách nhiệm và ý thức vì một môi trường giao thông an toàn cho tất cả mọi người.