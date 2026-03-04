Bố Hoa hậu Đỗ Thị Hà ứng cử đại biểu HĐND xã

Ủy ban bầu cử xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa đã công bố danh sách 36 ứng cử viên đại biểu HĐND xã Đông Thành, khóa II nhiệm kỳ 2026-2031. Theo công bố, xã Đông Thành sẽ có 5 đơn vị bầu cử để bầu ra 21 đại biểu HĐND xã.

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà cùng bố là ông Đỗ Văn Tào tại lễ cưới cô và doanh nhân Nguyễn Viết Vương hồi tháng 10-2025

Theo danh sách, tại đơn vị bầu cử số 4, gồm các thôn Đông Thôn 1, Đông Thôn 2, Thiều Xá 1, Thiều Xá 2, Cầu Tài, Cầu Thôn, có 7 ứng viên để bầu ra 4 đại biểu. Trong số này, có ông Đỗ Văn Tào (SN 1969), Giám đốc Công ty TNHH Ngân Hà 36.

Ông Đỗ Văn Tào là bố của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà - người vừa kết hôn với ông Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, là con trai ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Sơn Hải nổi tiếng tỉnh Quảng Trị.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Viết Vương cũng là người tham gia ứng đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 13, gồm phường Đồng Hới và xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị.