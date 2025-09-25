Bỏ hết giang sơn sự nghiệp vì mỹ nhân này cũng xứng đáng, đẹp thế này thì chỉ có yêu quái thôi

Mới đây, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền Thiên do Thành Nghị và Lý Nhất Đồng đóng chính đã tung trailer. Qua đoạn trailer này, bộ phim khoe kỹ xảo cực kỳ ấn tượng, bối cảnh lẫn các pha hành động đều đã mắt, đặc biệt nhan sắc của cặp đôi chính cũng rất đỉnh, nhất là nữ chính Lý Nhất Đồng.

Những hình ảnh từ trailer mới của phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền Thiên.

Đảm nhận vai Thanh Đồng, cô mang đến một dáng vẻ dịu dàng, si tình và đầy cuốn hút, từng đường nét đều đẹp đến nao lòng. Nhìn vào Thanh Đồng, người xem không khỏi cảm thán đúng là có bỏ hết giang sơn sự nghiệp vì mỹ nhân này thì cũng xứng đáng.

Nhan sắc của Lý Nhất Đồng trong phim thực sự rất ấn tượng.

Bình luận của netizen sau khi xem trailer mới của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền Thiên:

- Đẹp điên, mấy bộ Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương bộ nào cũng đầu tư. - Đoạn Thanh Đồng bưng bát gì lại cho Phú Quý lại làm tui nghĩ đến ngay cảnh Triệu Sư Dung đưa thuốc cho Trầm Chu, huhu. - Lý Nhất Đồng xinh ghê mà đóng vai yêu tinh nhện nữa, tự dưng nghĩ tới câu đẹp thế này thì chỉ có yêu quái thôi. - Thiếu gia với Thanh Đồng đẹp đôi quá, tui hóng từ lúc thấy trailer đầu tiên tới bây giờ. - Thấy bả Lý Nhất Đồng bên đây đẹp hơn bên Vân Tú Hành, cái bộ hồng nhìn dịu lắm luôn ấy.

Nói thêm về Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền Thiên, đây là phần cuối cùng của series Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, nối tiếp câu chuyện xảy ra trong Hoài Thủy Trúc Đình. Theo đó, sau khi Đông Phương Hoài Trúc qua đời, một mình Vương Quyền Bá Nghiệp nuôi nấng Vương Quyền Phú Quý, dốc lòng huấn luyện con trai thành nhân tài hàng đầu của Nhất Khí Minh, đặt lên vai anh sứ mệnh trảm yêu trừ ma.

Trailer mới của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền Thiên (vietsub: Đảo Phim Trung)

Thế nhưng rồi, Vương Quyền Phú Quý lại gặp được Thanh Đồng. Vốn dĩ, cô là một yêu tinh nhện được đưa vào Vương Quyền sơn trang để làm mật thám. Tuy nhiên, giữa hai người lại nảy sinh tình cảm ngày một sâu đậm. Vì tình yêu với Thanh Đồng cũng như khao khát được tự do vùng vẫy giữa thiên hạ rộng lớn, Vương Quyền Phú Quý sẵn sàng từ bỏ tất cả, dẫn cô rời khỏi Vương Quyền sơn trang. Dẫu vậy, liệu sau cùng có một cái kết đẹp cho chuyện tình giữa người và yêu này hay không?



