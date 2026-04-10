Bố giao xe cứu thương cho con trai chưa có giấy phép lái xe điều khiển

Như Quỳnh |

Mặc dù chưa có giấy phép lái xe, nhưng nam thanh niên vẫn liều lĩnh điều khiển xe cứu thương lưu thông trên đường.

Ngày 10-4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết sau một thời gian củng cố hồ sơ, đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Mai Tuấn Dương (SN 2003, trú tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi "Không có giấy phép lái xe", mức phạt tiền đến 20 triệu đồng.

Bố giao xe cứu thương cho con trai chưa có giấy phép lái xe điều khiển - Ảnh 1.

Mắc dù không có giấy phép lái xe nhưng Mai Tuấn Dương vẫn điều khiển xe ô tô cứu thương. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 2-4, tại Km5+500, tuyến ĐT315B, thuộc phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, Tổ tuần tra của Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã dừng, kiểm tra xe ô tô cứu thương BKS 23B-007.24 do Mai Tuấn Dương điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, Dương không xuất trình được giấy phép lái xe. Qua làm việc, người này thừa nhận chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Quá trình làm việc, cơ quan công an xác định người giao phương tiện cho Dương là ông Mai Trung Thanh (SN 1973, cùng trú tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang), là bố đẻ của Dương. Tại cơ quan công an, cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã lập biên bản đối với ông Mai Trung Thanh về hành vi "giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông", mức phạt tiền đến 30 triệu đồng, đồng thời tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

