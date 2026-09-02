Để có sức khỏe tốt nhằm hiến gan và ruột non cho ca phẫu thuật cứu sống con trai, người bố phải giảm 38kg cùng chế độ ăn uống cực nghiêm ngặt.

Harry Jackson (6 tuổi) sinh sống tại Cambridge, Anh bị dị tật ruột hiếm gặp gọi là xoắn ruột bất toàn, xảy ra khi thai nhi đang trong quá trình phát triển trong bụng mẹ. Dị tật này có thể dẫn đến biến chứng đe dọa tính mạng là xoắn ruột, khiến ruột bị xoắn lại và nguồn cung cấp máu đến cơ quan này bị gián đoạn hoàn toàn.

Cậu bé còn mắc hội chứng suy gan liên quan đến suy ruột (IFALD), khiến gan tổn thương ngày càng nghiêm trọng.

Bố mẹ của Harry là bà Annie và ông Gary, đã được các bác sĩ thông báo rằng cậu con trai nhỏ cần phải được ghép tạng gấp. Họ ngay lập tức đăng ký xét nghiệm để xem liệu mình có tương thích với con hay không.

Người cha của Harry ăn kiêng để hiến tạng cứu sống con trai.

“Khi Harry được chẩn đoán mắc chứng xoắn ruột bất toàn, chúng tôi luôn hiểu rằng ghép ruột có lẽ sẽ là một phần trong chặng đường chữa bệnh của con vào ngày nào đó. Đột nhiên chúng tôi phải đối mặt với thực tế rằng con cần cả gan và ruột mới sớm hơn rất nhiều so với những gì chúng tôi từng hình dung”, Annie trải lòng.

Annie cho biết có hàng trăm trẻ em như Harry đang mòn mỏi chờ được hiến tạng. Là cha mẹ, cô cảm thấy hoàn toàn bất lực khi nhìn con mình phải chờ đợi một điều quá đỗi mong manh.

Khi biết một trong hai người có thể hiến tạng để trao cho Harry cơ hội sống, cả hai đều muốn thực hiện ngay lập tức. Nếu có bất kỳ khả năng nào tự tay cứu con, cả hai đều mong muốn thử.

Sau nhiều tuần thực hiện các xét nghiệm và đánh giá y khoa, các bác sĩ thông báo ông Gary có chỉ số tương thích kháng nguyên bạch cầu người (HLA) lên tới 98% với Harry. Điều này đồng nghĩa với việc hệ miễn dịch của hai cha con cực kỳ tương đồng và anh là người phù hợp cho ca phẫu thuật ghép tạng.

Ông Gary chia sẻ: “Khi đã làm cha làm mẹ, bạn sẵn sàng trao cho con mình bất cứ điều gì trong chớp mắt. Vì vậy, khi được thông báo rằng tôi có thể hiến một phần gan và ruột cho Harry, tôi không hề đắn đo dù chỉ một giây”.

Trong giai đoạn chuẩn bị cho ca phẫu thuật thay đổi cuộc đời, Gary phải đảm bảo thể trạng ở mức tốt nhất để mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Ca phẫu thuật diễn ra tại Bệnh viện King’s College ở London và Harry là một trong khoảng 10 trẻ trên thế giới từng trải qua quy trình ghép tạng phức tạp này.

Gary phải giảm 38kg, tuân thủ chế độ ăn uống khắt khe, từ bỏ hoàn toàn rượu bia và giữ sức khỏe trong nhiều tháng để đảm bảo mình có thể hiến tạng. Điều này đòi hỏi nỗ lực rất lớn cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng mọi hy sinh đều xứng đáng vì giúp anh tiến gần hơn tới mục tiêu cứu con.

Ca phẫu thuật được thực hiện thông qua một vết mổ dọc ở vùng bụng trên, tách khoảng 20% gan của Gary và 1,5m ruột non (chiều dài bình thường là khoảng 6m). Ca phẫu thuật kéo dài tới 17 giờ và quá trình phục hồi của Gary mất khoảng 6 tuần. Ngắm nhìn con hồi phục, Gary tự hào khi mình đã góp phần giúp con khỏe mạnh.

Hiện tại, chỉ có khoảng 3/100 ca ghép gan được thực hiện tại Anh là từ người hiến còn sống, và phần lớn các trường hợp này đều dành cho bệnh nhi.