Bộ GD&ĐT thông tin ban đầu về rà soát điểm Toán tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT thông tin ban đầu về việc kiểm tra, rà soát điểm thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang.

Thí sinh xem thông tin phòng thi trong ngày làm thủ tục dự thi. Ảnh: Nguyễn Nhung

Ngày 1/7, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Qua rà soát, Bộ GD&ĐT nhận thấy kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ.

Do đó, ngày 2/7, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã về làm việc, phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang để kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT và quy trình tổ chức Kỳ thi.

Việc kiểm tra, rà soát đang được thực hiện khẩn trương trên tinh thần khách quan, nghiêm túc, toàn diện, bảo đảm đánh giá đúng bản chất sự việc; trường hợp phát hiện vi phạm (nếu có) sẽ được xử lý theo đúng quy định, đúng thẩm quyền theo phân cấp trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Khi có kết quả kiểm tra, rà soát, Bộ GD&ĐT sẽ kịp thời thông tin để các cơ quan báo chí và nhân dân được biết.